Majitel Tesly chtěl ukázat, jak „Plné autonomní řízení” zvládá zasněžené silnice, po 4 minutách raději skončil dnes | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Je to mimořádně tragická ukázka neschopnosti systému vypořádat se s pořád ještě docela příhodnými zimními podmínkami. Šance, že by FSD v jakékoli dohledné fázi své evoluce zimní provoz zvládalo, se limitně blíží nule.

Jsme nanejvýš pár týdnů od chvíle, kdy české silnice aspoň na některých místech pokryje sníh. Z pohledu řidiče nelze mluvit o překvapení, takové podmínky panují rok co rok, přesto nadále dochází k nehodám daným sníženou adhezí i obecně méně přehlednými podmínkami. A právě nehodám by dle tvrzení jeho zastánců mělo zamezit autonomní řízení.

Takoví lidé tvrdí, že umělá inteligence je lepší než člověk. Teoreticky to může být pravda, neboť počítače se neunaví, nejednají s emocemi a dokážou reagovat rychleji na vzniklou situaci. Strom života je ale poněkud zelenější, než se mnohým zdá, a v praxi bude v jakkoli komplikovanějších podmínkách velmi složité naučit i ten nejlepší stroj řídit lépe než toho nejméně nadaného řidiče. I někdejší guru autonomního řízení už na to přišli.

Pokud jde o tyto systémy, nejčastěji jsou skloňovány v souvislosti s Teslou a jejím FSD. Tzv. Full Self-Driving, tedy Plné autonomní řízení, svým názvem přehání, má ale být jen krůček od schopnosti řidiče nahradit. Jenže Elon Musk něco takového říká už 8 let a soudě podle přiložených videí to nejméně dalších 8 let ještě říkat bude. Jeden z majitelů Tesly Model 3 s FSD chtěl totiž ukázat, jak vůz zvládá zasněžené silnice kanadského Edmontonu, a skončilo to takovým fiaskem, že ani jednou po řadě zásahů nevydržel „schopnosti” systému prezentovat déle než 4 až 5 minut. A kdyby systém neustále nekorigoval, je mrtvý nebo zraněný za minutu nebo dvě.

Je to tragédie non plus ultra, „Plné autonomní řízení” je v těchto podmínkách velmi bezradné, i když nejde o úplně zasněžené silnice. Na cestě jsou vyjeté pruhy, v okolí jsou auta, domy, jsou viditelné značky, systém samozřejmě má své mapy... Přesto se chvílemi úplně ztrácí, míří do obrubníku, míří špatným směrem, není schopen zvolit na víceproudé silnici kterýkoli z pruhu, neumí zastavit správně před křižovatkou, neumí se rozjet z vedlejší, není schopen trefit směr po výjezdu na hlavní, neidentifikuje středový pás dálnice... Je to skutečně obrat mizérie asi milion světelných let vzdálené od bezstarostné použitelnosti v běžném provozu.

Není tedy divu, že majitel ve vůz rychle ztratil důvěru a první test po 4 minutách ukončil. Pak mu dal ještě jednu šanci, když zvolil citelně méně zasněžené cesty s větším provozem okolo, i to ale bylo tak nebezpečné, že to vydržel snášet jen o pár desítek sekund déle, pokaždé s řadou úplných vypnutí systémů a zásahů šoféra do řízení.

Je na tom vidět, jak limitující je, že FSD spoléhá pouze na kamery. Dle Elona Muska to stačí, neboť také lidé spoléhají pouze na oči. To je sice pravda, rozsah vnímání našeho zrakového aparátu je ale poněkud širší. A i ve chvílích, kdy je všude bílo, dokáže rozpoznat okraje vozovky a další detaily. To kamery Tesly nezvládají ani za příhodnějších okolností - nezřídka vidí pouze bílo, i když okolo bílo jen není. Nakonec se na to podívejte sami...

Ve chvílích, kdy silnice byť jen částečně pokryje sníh, je Tesla Model 3 s FSD naprosto neschopná se po nich jakkoli rozumně, natož pak bezpečně pohybovat, jak vám ukáží videa níže. Ilustrační foto: Tesla

Zdroj: Bruce The Model 3@YouTube

