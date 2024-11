Majitelé čtyř superaut za 180 milionů se jeli na podzim projet do hor, nabourali jeden do druhého v namrzlém klesání včera | Petr Miler

/ Foto: Ferrari

„Vy jste ale hlavičky,” mohli dotyčným bez okolků říct přivolaní policisté. Zkoušet za současného počasí řádit s podobnými auty v horách zní opravdu chytře, podle toho to dopadlo.

Dá se očekávat, že lidé vlastnící auta za desítky nebo dokonce stovky milionů korun nebudou žádní hlupáci, nejostřejší tužky v penále to ale automaticky také být nemusí. A i kdyby ano, vášeň pro věc zjevně může zastřít zdravý rozum i jim. Ukazuje to nehoda, která se tento týden odehrála poblíž rakouského města Pfunds na jedné z tamních scénických alpských silniček.

Dokumentuje ji zatím jedná přiložená fotka, i ta ale dalšími s informacemi Redditu stačí k tomu, abychom si udělali výmluvný obrázek o tom, co se přihodilo. Majitelé čtyř superaut, zejména Ferrari LaFerrari a McLarenu Elva, vedle nich pak i Ferrari 812 Superfast a Bentley Continental GTC, se jeli projet v místech, kde je obvykle řídit radost, trochu ale nezvládli plánování.

Připusťme, že letos dorazilo chladné počasí dřív, než je obvyklé, navíc Pfunds a okolí pořád nejsou „tvrdé Alpy”, bavíme se oblasti nacházející se asi kilometr nad mořem. I tak muselo být dotyčným zjevné, že jezdit se zmíněnými auty v těchto podmínkách je o hubu, na to ani nepotřebujete námrazu. Pneumatiky pro podobné stroje obvykle tvrdnou už v nějakých 4 až 8 stupních Celsia za hranici snesitelnosti, jsou z nich hotové puky. A byť se dají zahřát, stěží je udržíte fit na silnici, kterou vidíme, ta už je zjevně lehce namrzlá je. Tady bylo na místě ježdění odpískat, ale nestalo se.

Dotyční navíc jeli ve skupině tak blízko za sebou, že když první poznal úskalí omezené adheze za nastalých podmínek, další už na to nestihli zareagovat. A tak se jako kdysi lumíci v jedné známé počítačové hře začali skládat u kraje silnice bourajíc do přilehlé skály i do sebe navzájem. Je to tragikomické, s ohledem na újmu na zdraví (nula) i na majetku (finančně jistě hodně, ale jinak poškození aut nejsou fatální) snad i komické. Někdo z pojišťovny se nicméně bavit nebude. Tato auta mají hodnotu dohromady asi 180 milionů Kč podle kondice, to je jako kdyby na D1 do sebe nabouralo asi 290 úplně nových Octavií 2,0 TDI. Stane se, že...

I Ferrari LaFerrari patří mezi auta, která to při této kuriózní nehodě odskákala. Snad při ní nebyl poškozen karbonový monokok vozu, jen ten stojí kolem 25 milionů Kč a nedá se stoprocentně opravit jinak než kompletním nahrazením. Foto: Ferrari

Zdroj: Reddit

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.