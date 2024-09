Mercedes se chce z problémů dostat s pomocí další herecké hvězdy, s elektromobily už to ani nezkouší včera | Petr Prokopec

Je jistě na místě se ptát, zda pohasínající třícípé hvězdě může pomoci znovu zazářit pohasínající herecká hvězda, přesto si Mercedes přidal na svou výplatní pásku Antonia Banderase. Španěl si na pomoc přivedl i svou dceru, ale i když nezkouší prodat neprodejné, publikum přilákat nemusí.

Může to znít neuvěřitelně, ale od premiéry snímku Desperado uplyne příští rok už 30 let. Pro oba hlavní protagonisty, tedy Antonia Banderase a Salmu Hayek, se stal odrazovým můstkem pro jejich budoucí kariéry. Tu měl přitom španělský matador v roce 1995 mnohem lépe rozjetou, ostatně za sebou měl mimo jiné třeba Interview s upírem. Mexickou krásku oproti tomu mimo její domovinu prakticky nikdo neznal. Dnes je tomu ale již trochu jinak, neboť Salma je - i díky manželství s Bernardem Arnaultem, jedním z nejbohatších lidí na světě - stále v hledáčku fotoreportérů.

Nechceme tím samozřejmě říci, že Banderas již hlavně ženské krky neotáčí. Nicméně se podívejte, kde se naposledy objevil. Ve snímku Uncharted z roku 2022 si zahrál jednoho ze záporáků, který ale neskončil dobře, navíc už někdy v půlce filmu. V posledním Indiana Jonesovi se pak jen mihnul na pár minut a též dopadl velmi špatně. Dnes tak pomalu může už jen vzpomínat na to, jak byl třeba tím nejzábavnějším ve třetím dílu Postradatelných. A těšil se z přítomnosti svých dvou dcer, vlastní Stelly del Carmen Banderas a nevlastní Dakoty Johnson.

Právě se Stellou se Antonio objevil v nové reklamě na Mercedes-Benz třídy E. Třícípá hvězda se tak z problémů pokouší dostat tak, že si k propagaci svých výrobků najímá jednoho herce za druhým. Ostatně teprve nedávno oznámila, že její elektrický G-Wagen bude veřejně spojen Bradley Cooperem. Pomůže to ale Němcům ve zlepšení image i navýšení prodejů? To je otázka, neboť třeba hvězda Pařby ve Vegas kultovní off-road sice má, ovšem ve spalovací verzi s logem AMG, která žádnou reklamu nepotřebuje.

Banderas s dcerou nepropagují žádný z obtížně prodejných elektromobilů, v tom jsou na tom lépe, ukazují ovšem hlavně to, jaké personalizace je třída E schopna. Když do ní totiž Antonio usedne, ukáže mu mnohá tajemství Stelly z jejího soukromého života. Rodiče možná ocení, že tímto způsobem mohou mít děti pod kontrolou i poté, co opustí hnízdo, jenže je to prodejní karta, se kterou se dá hrát? Část hlavně pánského publika může třícípá hvězda tímto způsobem snadno odradit, ostatně podobné „práskání“ nemá nikdo rád.

Antonio Banderas je se svou dcerou Stellou hvězdou nového reklamního spotu Mercedesu. Německá značka v něm propaguje schopnosti nové třídy E, nicméně činí tak poměrně kontroverzním způsobem. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.