MG si nemilosrdně utahuje z trapné kampaně na přerod Jaguaru, tohle je 1:0 pro starší Brity před 11 hodinami | Petr Miler

/ Foto: MG Motor

Je skoro s podivem, že se dnes kdokoli větší, natož pak jiná firma s britskými kořeny dovolí po aktivitách Jaguaru otevřeně vozit. Ale stalo se a musíme říci, že služebně starší britská značka si za to zaslouží aspoň decentní potlesk.

V posledních dnech éter znovu ovládla jiná témata, okolo poloviny tohoto měsíce si ale jen máloco získávalo tolik pozornosti jako pokus Jaguaru vyrazit znovu vstříc světlým zítřkům, zpátky ni krok. Jenže v dobrém to nebylo. Tato značka se totiž navzdory probíhajícímu vývoji rozhodla dokonat svůj brzdy čtyři roky starý nesmyslný záměr a přejít jen na elektrická auta. V tuto chvíli to konkrétně znamená, že roky bude prodávat jen ojetiny, protože téměř všechny spalovací (a vlastně nejen ty) modely skončily a bude ještě dlouho trvat, než do prodeje dorazí jeho první elektrická novinka.

Aby do té doby nebyla nuda, rozhodl se „Jag” změnit svoje logo a chystanou novinku ukázat ve formě konceptu. Obecně proč ne, jak k tomu ale firma přistoupila, je tak nekonečně ujeté, že šéfdesignér značky musí na tiskovkách přísahat, že management firmy nejede na drogách. Už samotná nová identita je podivná, už samotný koncept je podivný, ale to, co jej provází za kampaň? Je to něco tak dalece nehodící se ke konzervativní image značky, že to odmítají téměř všichni.

Jak už to ale bývá, co je pro jednoho menší tragédie, to je pro jiného veselá voda na mlýn. Z novinek Jaguaru si veřejně utahuje i Elon Musk, když se na X ptal, jestli Britové ještě vůbec prodávají auta, až konkurenční britské MG, ještě o 11 let starší firma (i když někteří budou jako kořeny Jagauru spatřovat značku Swallow Sidecar alias SS, která je naopak ještě o další 2 roky starší, vznikla v roce 1922), vzalo příležitost za pačesy a jaguařího „Copy Nothing” se pokouší vytřískat pozornost pro sebe sama.

Dnes Číňany vlastněná, i u nás úspěšná automobilka tak rozjela velmi prostou kampaň, ve které na kroky Jaguaru nepřímo naráží. Na snímku s ním spojeném můžeme vidět současný model Cyberster a k němu poznámky jako: „Stejné logo od roku 1925.” Anebo: „Žádná změna identity není třeba”. Podle nás nebyla třeba ani i Jaguaru, v jeho případě jsou problémy jinde. Takto si leda přivozuje nové, ostatně stejně jako s vážně absurdním přechodem jen na elektrický pohon.

Někteří si zakládají na změně a jiní na tradici. Kam ve svých očích patří MG, vytušíte. Foto: MG Motor

Zdroj: MG Motor

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.