Motory Formule 1 z dob V10 bez turba točící 20 000 ot./min jsou fascinující představení před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Renault

Tohle nám čas vzal a už nám to asi nikdy nevrátí, vzpomínat ale můžeme dál. Dobová oficiální videa z testů uječených desetiválců jsou pořád online.

„Některé věci už nikdy nebudou znovu stejné,” zpívá jedna britská zpěvačka ve svém slavném songu z roku 2000. Jednoduchá pravda aplikovatelná na nespočet oblastí lidského života platí v některých ohledech i v automobilovém světě, ten zasvěcený špičkovému motoristickému sportu nevyjímaje. V případě Formule 1 jsou sice stroje soutěžící o korunu krále sezóny stále rychlejší, jedna věc jim ale přece jen schází - zvuk.

Po dekády typicky uječený projev nejrychlejších monopostů světa zmizel z povrchu zemského nástupem turbohybridních jednotek a stěží se do něj kdy vrátí. Bylo to vítané koření už tak peprné podívané, v posledních letech ale bohužel můžeme s poněkud menším pobavením sledovat už jen klání nejrychlejších vysavačů. Možná už jste zapomněli - a jiní možná ani nezažili - jak úchvatně zněly ef-jedničky do roku 2005, kdy se pod jejich kapotami nacházely třílitrové desetiválce s atmosférickým plněním, zřejmě poslední opravdu dokonale znějící motory před nástupem osmi- a později jen šestiválcových jednotek. Tak si to pojďme připomenout.

Na Youtube jsme náhodou narazili na dvě dobová videa zachycující vývoj motorů V10 automobilek Renault a Honda. Renault představil od roku 2001 do roku 2005 celkem pět evolucí svého motoru a ten vrcholný, R25, generoval až 950 koní v ukrutných 19 000 otáčkách. Jeho předchůdci na tom byly jen o málo hůře, a tak na videích níže můžete slyšet jednu z předchozích evolucí motoru přibližovat se hranici až 20 000 ot./min.

Aby v tom Renault nebyl sám, přidáváme podobné představení od motoru Hondy. Je to neskutečný jekot, jen ten ale stačí k tomu, aby se člověku zježily chlupy na těle a představil si, co tenhle orchestr znamená v praxi. Třeba 333 pohybů každého z pístu nahoru a dolů během jediné sekundy. Vskutku fascinující stroje, podívejte se na ně a hlavně si je poslechněte sami.

Motory Renaultu RS23 RS24 a RS25 byly klenoty své doby. Níže můžete slyšech projev jednoho z nich ve skoro 20 000 ot./min

Zdroje: theINVERSEside@Youtube, chriscoolTV@Youtube

Petr Miler