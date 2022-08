Asi nejpropracovanější supersport historie si ve sprintu málem namazalo na chleba auto za osminu jeho ceny před 5 hodinami | Petr Miler

Člověku se po tomto srovnání skoro chce začít psát něco jako teorii automobilové relativity. Vůz, který se na první pohled může jevit jako předražený supersport, je na ten druhý něčím jako rodinnou koupí roku.

Už párkrát jsme vyjádřili náš obdiv Porsche 911 Turbo S. Ne jako autu pro puristické nadšence, tím není ani omylem, není dokonce ani vozem, který by ohromoval svými výkony na okruhu, třebaže se na něm také neztratí. Je to spíše neuvěřitelně univerzální auto, které je na jednu stranu extrémně rychlé, na tu druhou ale překvapivě pohodlné. A když na to přijde, dokáže ubytovat i rodinu s menšími dětmi, přinejmenším s jedním.

Ukažte nám jiné auto na trhu, které tohle dokáže a přitom na stovku zrychlí bezpečně pod 3 sekundy při nekonečné udržitelnosti takové dynamiky i relativně vysoké efektivitě? Protože není zase tak těžké (1 640 kg) a jeho odpor vzduchu je velmi nízký... Ne, Tesla to při 2,5tunové hmotnosti a schopnosti jet opravdu rychle jen pár desítek kilometrů na jedno nabití skutečně není. Jasně, s cenou začínající na 6 162 380 Kč to není levný špás, ale všechno je relativní.

Nejlépe to ukazuje přiložené video, na kterém Mat Watson z Carwow vytáhl právě Porsche 911 Turbo S proti Porsche 918 Spyder. Tedy možná vůbec nejpropracovanějšímu supersportu historie, nejrychlejšímu členovi „svaté trojice hyperaut”, který díky osmiválcovému motoru a dvěma elektromotorům dává až 875 koní a 1 280 Nm. Proti němu vypadá Turbo S při svých 640 koních a 800 Nm jako chudý příbuzný, zvláště když váží skoro stejně. Jak ale uvidíte níže, obě auta jsou prakticky stejně rychlá při odpichu z místa a 911 Turbo S jej dokáže při lepším startu i porážet.

S 918 Spyder jsme nejeli, ale čtyři lidi s nákladem neuveze a komfortně taky moc nepůsobí. Ceny dodnes zánovních kusů se pohybují okolo 40 milionů Kč, Turbo S je tedy osmkrát levnější. Ještě pořád vám přijde tak drahé? Podívejte se srovnání těchto strojů sami, je to drahé vs. ultradrahé auto, které nakonec vyhraje to druhé. Morální vítězství ale zas jednou jasně patří univerzálnější a podstatně dostupnější 911.

Když se na start sprintu postaví 918 Spyder, zdá se, že je předem rozhodnuto. Foto: Porsche



Když má ale za soupeře Porsche 911 Turbo S, může vše dopadnout trochu jinak, než se na první pohled zdá. Podívejte se na to níže. Foto: Porsche

