Muž se pokusil zaparkovat Škodu Fabia v kopci. Přejela ho, ujela mu, rozjezdila kemp

Netušíme, o co se dotyčný vůbec pokoušel, ale nepovedlo se mu to ani trochu. Jako zázrakem se naštěstí nestalo nic vážného ani jemu, ani nikomu jinému.

Jsou chvíle, kdy se na vás za volantem prostě neusměje štěstí a připletete se k nehodě, které nemůžete zabránit, i kdybyste se rozkrájeli. Když vám třeba dva metry před autem vběhne do cesty srna, nedá se s tím dělat obvykle nic. Jsou ale také momenty, kdy si lidé o průšvih vyloženě říkají a na videu níže můžete jeden takový vidět.

Záběry Ruslana Mukhametova ukazují, jak se řidič Škody Fabia druhé generace, údajně 59letý muž, pokouší zaparkovat svůj vůz v kopci u jezera nedaleko od ruského Davlekanova, časté letní destinace místních dovolenkářů. Proč se o to pokoušel, nevíme a už vůbec netušíme, proč zvolil metodu, kterou zvolil.

V určitou chvíli, zřejmě aby zrekognoskoval terén, vystoupil jednou nohou z auta, ale druhou dál ovládal nastartovaný vůz. Podle toho, co se dělo předtím i potom, předpokládáme, že měl verzi s automatem, a tak jednou nohou zůstal stát na brzdě se zařazenou rychlostí. Vozy s elektronickou brzdou dnes pro takové případy raději automaticky zabrzdí, to ale druhá generace Fabie nemá, a tak zůstalo vše na řidiči.

Tomu se záhy zřejmě sesmekla levá noha, tím přestal brzdit pravou a už to jelo, doslova. Vůz nejdříve vlivem gravitace couval a řidiči přejel nohy, záhy ale zamířil vpřed a přejel ho zas. Nešikovnému šoférovi se evidentně nic vážného nestalo, a tak pospíchal z autem, už bylo ale pozdě. Gravitace a zvolený režim jízdy se postaraly o to, že auto výrazně zrychlilo a namířilo si to přímo do improvizovaného kempu, ve kterém pobývaly odhadem desítky lidí.

Neovladatelná, spíše neovládaná Fabie jela přímo směrem na stan, ve kterém v tu chvíli byli otec se synem, upozornění ostatních se ale postaralo o to, že autu všichni na poslední chvíli, skutečně o centimetry uhnuli z cesty. Vůz pak zastavil Ford Focus zaparkovaný opodál. Nikomu se tak naštěstí nic vážnějšího nestalo. Podívejte se na to sami a vezměte si z toho ponaučení, pokud podobné věci děláte - lepší bude auto řídit jen a pouze tehdy, když sedíte uvnitř, jinak se z něj snadno může stát 1,5tunový postrach okolí. A nemusí to dopadnout tak dobře, jako v tomto případě...

