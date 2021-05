Muž se s den starým Ferrari předváděl v provozu, dopadl tak, jak asi od začátku musel před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ferrari

Nejsme tak úzkoprsí, abychom odsuzovali něčí snahy ukázat okolí, co dovede jeho výjimečný vůz. Ovšem, musí se to umět a to v tomto případě zjevně realitou nebylo.

V tomto případě existuje relativně tenká hranice mezi tím, co je ještě přijatelné a co už nikoli a lidé milující auta se s těmi, kteří o ně nejeví zájem, zřejmě nikdy neshodnou. My jsme ale nadšenci, takže v momentě, kdy někdo začne túrovat zajímavé auto na veřejnosti nebo ukáže hezký „odpal” z místa, bereme popcorn, colu a s úsměvem usedáme to sledovat.

Chápeme, že to někoho může obtěžovat, ale popravdě, kdybychom všichni vždy brali v těchto nevinných věcech ohledy na všechny, bude nás život velmi plytký. V principu jde o totéž jako troubení cestou na svatbu - to zase nebere nás, ale výměnou za očekávanou toleranci jiných libůstek to tolerujeme též.

V principu tedy nemáme nic proti tomu, když někdo rozumným způsobem ukáže okolí, co v jeho autě vězí, adjektivum „rozumné” je tu ale důležité. Nepochybně to není ježdění dvě stě v městě a i v případě méně problematických věcí platí, že se to zkrátka musí umět. Je radost podívat se na schopného šoféra, jak krotí mnohasetkoňový stroj s přirozenou lehkostí, ale dá se něco takového očekávat v případě, že si někdo koupil o den dříve 710koňové Ferrari 488 Pista? Asi ne.

Dotyčného můžete vidět v akci na videu níže, kterak kamarádovi s kamerou o auto dál chtěl ukázat, jak Pistu odpálí na silnici na nízký převodový stupeň. Proč ne, to je relativně nevinné, ale když to chcete dělat s takovým strojem s vypnutou stabilizací, chce to vážně um. A ten tu chyběl.

Řidič Ferrari tak auto sice odpálil hezky, ale zjevně zpanikařil při prvním mírném vychýlení zádě, přehnal to s korekcí a z ničeho poslal auto do hodin. To pak zamířilo přes obrubník do houštin a jestli tuto škodu spraví 2 miliony korun, bude to zázrak. Snadno může jít i o totálku, skutečně doslova z ničeho. Dobrou zprávou budiž, že posádce se nic nestalo, tedy krom šrámů na egu řidiče. Berme to jako poučení - ukázat sílu auta, budiž, ale jen v momentě, kdy zatraceně dobře víte, co děláte, jinak ohrožujete sebe, ostatní i své vlastní sebevědomí.

Ferrari 488 Pista je výjimečný stroj a vidět jej v ostré akci je pro nadšence radost. Ovšem ne v případě, kdy za jeho volantem sedí někdo, kdo jej neovládá. Ilustrační foto: Ferrari

Zdroj: Road and Track

Petr Miler