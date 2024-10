Muži začala za jízdy hořet pod zadnicí elektrická motorka, než od ní stačil utéct, vybouchla dnes | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Jak už párkrát padlo, elektrický pohon konečně dává reálné rozměry scénkám z hollywoodských trháků, ve kterých explodují spalovací auta a motorky. To ve skutečném světě prakticky není možné, baterky jsou jiná.

Je vlastně až fascinující, kolik nesmyslů si lidé zažijí jako fakta jen na základě toho, že je opakovaně vidí ve filmech. Ty - na jednu stranu pochopitelně - musí být vizuálně působivé, a tak musí přehánět. Na tu druhou by ale - aspoň podle nás - nikdy neměly úplně ztrácet smysl pro realitu, neboť se stávají jen směšnými karikaturami, které nelze brát vážně, nejde-li o komedie.

Šlo by napsat knihu o tom, co všechno ve filmech vídáme za nesmysly, explodující spalovací auto po nehodě je ale jedním z těch nejrozšířenějších. Není to fyzikálně možné, jen plynová nádrž aut na LPG může něco takového udělat, takových vozů ale po silnicích jezdí hrstky. V případě benzinových a naftových aut za normálního tlaku a teploty palivo explodovat nemůže, v nejhorším případě může větší množství benzinu nepříjemně rychle shořet, to jsme párkrát viděli třeba ve Formuli 1. Nafta pak ani pořádně nehoří. Jak jsme ale nedávno probírali, Hollywood byl nakonec možná jen napřed.

Současné Li-ion baterie elektrických aut - a téměř žádné jiné se dnes nepoužívají - naopak nejen tuze rády hoří, ale záhy mohou i explodovat. A vůbec nemusí být velké, jak ukazuje případ z videa níže. Na tom vidíme, jak blíže neidentifikovatelný elektrických skútr vjede do křižovatky ve městě Lung-chuda v čínské provincii Šen-čen a začne dramaticky hořet. Celou situaci zachytila palubní kamera v jiném autě, díky níž vidíme, jak se jezdec pokusí z motorky seskočit a utéci. Než se mu to ale povede, baterie stroje exploduje a v jeho těsné blízkosti vytvoří obrovskou ohnivou kouli.

Teprve poté vidíme, jak se jezdec vynoří z ohnivého pekla a pokouší se uhasit sám sebe kutálením se po silnici. To bylo velmi, velmi prozíravé, neboť sice utrpěl popáleniny na těle i obličeji, ale nehodu přežil. Požár nakonec uhasili až později dorazivší hasiči a nikomu dalšímu v okolí se naštěstí nic nestalo. Přesné příčiny požáru nejsou známy, celkem ale pochopíme, pokud se - přes jistě velmi malou pravděpodobnost vzniku takového incidentu - mnohým nebude chtít vozit sebe či své blízké na věci tak výbušné, že i ve velikosti, která je vlastní elektrickým motorkám, dokáže nadělat takovou neplechu. Podívejte se na to sami.

Také Škoda se pustila do byznysu s elektrickými skútry, stroj na záběrech níže bude ale skoro jistě jiný typ než její BeRider. Ilustrační foto: Škoda Auto

Zdroj: Reddit

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.