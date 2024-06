Na Ukrajině se při předvádění se srazili řidiči nových BMW M3 a M4, to se hned tak nevidí dnes | Petr Miler

/ Foto: BMW

Vypadá to, že i ve válkou zasažené zemi zůstávají největší hrozbou řidiči BMW. Pokoušet se tímto způsobem o burnouty na takovém místě, navíc se dvěma auty za sebou, snad ani nemohlo dopadnout dobře.

Když se řekne válkou zasažená země, lidé si asi představí trochu jiné obrázky než záběry na omladinu, která si krátí čas děláním nesmyslů na automobilovém srazu. Okolnosti ale neznáme, a tak se k tomuto aspektu nebudeme vyjadřovat. Ostatně jsme dost staří na to, abychom z mládí pamatovali rozmluvy s dědečky, kteří v dospělosti zažili druhou světovou válku a i ti nakonec říkali, že v tehdejším Protektorátu Čechy a Morava - až na pochopitelná omezení daná vším od charakteru dobové okupační správy až po specifické fungování tehdejší ekonomiky - většina lidí žila docela normálně.

Jak to dnes vypadá na Ukrajině ve všech souvislostech, nevíme, přiložené záběry ale skutečně pochází z Kyjeva a zachycují dvě BMW, konkrétně aktuální modely M3 G80 a M4 G82, na improvizovaném srazu automobilových nadšenců kdesi na parkovišti u obchodního domu. Věříme, že na něm i chvíli byla legrace, než se ucho utrhlo, tady skoro doslova.

Dostupná videa ukazují, kterak řidič zelené M4 Competition předvádí mohutné burnouty, česky pálí zadní gumy poblíž dalších i lidí v těsné blízkosti. Hned za ním pak to samé dělá šofér M3 Competition, který brzy ztratí výhled v kouři od hořících pneumatik. Nevšimne si tak náklaďáku, který zastavil před M4 - šofér em-čtyřky ano, pilot M3 ale nebyl schopen dostatečně rychle zareagovat a do M4 to napálil.

Srazila se tak dvě moderní BMW, což se opravdu nevídá. Nebyla to navíc malá rána, a tak zejména na M3 vidíme značně pochroumanou příď včetně kapoty a blatníků. M4 skončila o něco lépe, i na ni je jsou ale patrné škody jako rozdrcený difuzor z uhlíkových vláken či ohnuté koncovky výfuku. Opravit tohle bude stát mnoho set tisíc, už vzhledem k ceně světel na M3 G80 to bude snadno víc než půl milionu korun. Bylo to nutné? Nemáme ten pocit, člověku se skoro chce dodat, že i ve válkou zasažené zemi zjevně zůstávají největší hrozbou řidiči BMW...

BMW M3 a M4 patří k sobě, v Kyjevě se do ale sebe zakously s až moc velkou vervou... Foto: BMW

Zdroj: Carscoops

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.