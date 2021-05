Nadšenec nacpal do Lady Niva motor z BMW M3, teď za ohromného hluku pálí gumy před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Tohle auto není asi k ničemu, tedy aspoň určitě ne z hlediska toho, k čemu mělo původně sloužit. Ale jeho majitel a strůjce si jej zjevně náramně užívá.

Lada Niva je legenda. Ovšem lesů, vod a strání, nikoli drifterských klání, po kterých se zkouší, komu hlukoměr naměří více decibelů u výfuku. Vidět takové auto v podobné akci je tedy velmi neobvyklé a aby se to mohlo stát, nemůže jít o sériové provedení. Takové by dříve spálilo spojku, ne gumy. A zvuk motoru by zanikl ve zvonění nejbližšího mobilu.

O to zajímavější je stroj na videu níže, který stvořil jeho portugalský majitel, nadšenec od pohledu. Nenapadlo jej nic lepšího, než vzít starou Nivu a osadit jej pohonem z dnes už legendárního BMW M3 E46. Autu nechal celý původní pohon, což znamená nejen motor 3,2 R6 o až 343 koních, ale také pohon zadních kol přes samosvorný diferenciál. Pro původní terénní využití Nivy je to k ničemu, zvlášť na velkých kolech by s grácií nezvládla ani polní cestu, ale jinak? Posuďte sami.

Jednak má motor zakázkové sání i výfukový systém, což Nivě dává neskutečný soundtrack. Je to ničím neředěný projev točivé řadové šestky, který musí vzít u srdce každého fandu. A s autem cvičí jako Vémola s pampeliškou - když se majitel po chvilce šibalských pohledů rozhodne dopřát motoru více paliva a vzduchu, začne po parkovišti poletovat v parádních donutech.

Jak už jsme naznačili, tohle auto není žádný sleeper, velká kola a lehce modernizovaný vzhled prozrazují, že tato Niva umí víc než sériový model. Ale málokoho by asi napadlo, že má v útrobách německou techniku z uctívané generace M3. Podívejte se sami na více na videu níže, je to zjevně propracovaná stavba.

Lada Niva je to poslední auto, od kterého byste čekali pálení gum za krásného zvuku, ale jak vidno, s řadou úprav dokáže i to. Ilustrační foto: AvtoVAZ

Zdroj: One Last Ride@Youtube

Petr Miler