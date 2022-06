Nejdražší Dacia ukázala svou dynamiku na dálnici, je to ostuda i ve srovnání se Škodou 120 před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Dacia

Drahá a špatná, to je bohužel budoucnost aut, kterou nám nyní maluje Evropská unie. Nejdražší Dacia vám ji už dnes ukáže v plné nahotě, dlouhých 46 let po zrodu Škody 120 může dílu komunismu závidět.

Auta se poslední asi dekádu a půl posouvají pod tlakem zejména evropských regulací trochu jiným směrem, než kam by si velká část zákazníků přála, na několik věcí ale mohl být i za tohoto stavu spoleh. Ttřeba na to, že že nové modely jsou stále rychlejší. Zejména s nástupem downsizingu se některým automobilkám podařilo udělat ctnost z nouze, neboť i z menších přeplňovaných motorů dokázaly dostat pozoruhodné dynamické výkony a jim odpovídající dynamiku.

Stalo se tak pomalu standardem, že ať si koupíte skoro cokoli, dostanete vůz, se kterým se můžete s nadhledem prohánět 200 km/h po německé dálnici. A ještě se u toho vrtat v nose, protože spolu s výkonem kráčel vpřed i vývoj podvozků, pneumatik či brzd. Příklad? Vzpomeňte našeho dlouhodobého testu Škody Rapid 1,2 TSI z roku 2013, i takové obyčejné auto bylo přesvědčivé dokonce i na Nordschleife.

Tyto sněhy ale tají, protože downsizing nahrazuje jiný vynucený trend, elektromobilita, která má být podle představ, jimž spousta automobilek fandí, jedinou cestou už za 12,5 roku. Také z ní lze udělat ctnost, neboť elektromotor může mít klidně 500 koní a nestojí o moc víc než ten stokoňový. To pak nová Kia poráží ve sprintu klidně i Ferrari. Co na tom, že takto nikam nedojdete, protože limity současných akumulátorů dávají tomuto a nejen tomuto autu zásobu energie odpovídající cirka třetině nádrží dnešních aut se spalovacími motory. A zatímco i malou nádrž dolijete hned, i malé akumulátory doplňujete mnohonásobně déle.

I taková Kia ale 2 miliony, takže pokud chcete relativně levný elektromobil, musíte slevit také z této z nouze ctnosti. A je vlastně otázkou, jestli slovo „levný” je na místě, protože úplně nejlevnější nový elektromobil, který lze nazvat autem, Dacia jménem Spring, stojí přes půl milionu korun. Bavíme se o 501 900 Kč za úplný základ, s nímž toho opravdu moc nedostanete.

Automobilka vůz uvedla na trh se sloganem: „Jste připraveni nechat se ohromit?” my bychom ale použili spíše slogan: „Jste připraveni nechat se ochromit?” protože dynamicky je tento vůz nekonečnou bídou. Dacia uvádí krom nejvyšší rychlosti 125 km/h, se kterou nedosáhnete ani dálničního limitu, sprint na stovku za 19,1 sekundy, zrychlení z 80 na 120 km/h za 26,2 sekundy a kilometr s pevným startem za 40,5 sekundy. To jsou horší parametry než u Škody 120 vyráběné od roku 1976, která stovku zvládla za 18 sekund a rozjela se na 140 km/h.

Jistě, technická data mohla být pesimistická a praxe mohla být lepší, jenže není. Ukazuje to video níže, na kterém se polský youtuber zvaný Joe Black pokouší dostat ze Springu, co se dá, v dálničním provozu. Akcelerace vozu je skutečně tristní a když se na dálnici chce dostat alespoň k něm 125 km/h, musí opakovaně ubrat, protože by jinak vjel do levého pruhu před podstatně lépe zrychlující auta - třeba Škodu Fabia či malé dodávky. Zrychlení na stovku odhadujeme okolo 20 sekund, to ale není vše.

Autu se povede zdolat i maximální rychlost a je tragikomické, že některá média plesají nad tím, že vůz jede vlastně rychleji, protože dosáhl tachometrových 131 km/h. To je ale nesmysl, maximálka je na 125 km/h elektronicky omezena a je jasné, že tachometrových 131 km/h je právě oněch 125 km/h skutečné rychlosti. Stodvacítka by se tak kolem prohnala s přehledem, navíc by za pár desítek kilometrů nemusela stavět pro palivo Horší dynamika i použitelnost než u Škody 120 za půl milionu korun? Pokrok, jak se patří, děkujeme pěkně.

Dacia Spring popravdě nevypadá zle, při ceně přes půl milionu a dynamikou Škody 105 je sakramentsky drahým špásem, o dojezdu ani nemluvě. Foto: Dacia

