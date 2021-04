Nejdrsnější Lamborghini dějin řádící na sněhu je neobvyklá podívaná za miliony korun před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lamborghini

Jen pneumatiky na tohle auto stojí víc než 400 tisíc, dalších pár tisíc dáte za jednu nádrž, která zmizí dříve než stihnete okolí říci, na co to vlastně hledí. I když stačí dvě slova: Rambo Lambo.

Je to jedna z největších automobilových legend, první sériově vyráběný pokus automobilky Lamborghini o terénní vůz. Do prodeje se dostal v roce 1986 pod názvem LM002, přičemž již číslovka v názvu naznačuje, že nešlo o úplně první výlet italského výrobce do terénu. Již o devět let dříve byl totiž představen prototyp Cheetah, který měl zabodovat u americké armády. Ta však nakonec dala přednost konkurenčnímu Humwee. Italové tehdy používali americký osmiválec uložený vzadu, právě tato koncepce se nicméně stala jeho úskalím.

Vše se vyřešilo až u LM002, které přepřáhlo na dvanáctiválec z modelu Countach, který se navíc nastěhoval pod přední kapotu. Pohonná jednotka produkovala 450 koní, což lze za dostatečný výkon považovat i dnes, a to navzdory nemalé hmotnosti, jenž vystoupala až na 2,7 tuny. Se stovkou jste tedy mohli počítat za 7,8 sekundy, nejvyšší rychlost činila 210 km/h. Značka pak sice zájemcům nabízela i přepracovaný námořní dvanáctiválec se 612 koňmi, není však známo, že by nakonec nějaký takový vůbec dodala.

My si proto raději posvítíme na základní provedení, jenž se objevilo na novém, poněkud svérázně pojatém videu Kidston Productions. Ta LM002 zasadila do tyrolských Alp, kde řádí na sněhu s opravdu nemalou razancí. Dovolit si to přitom může nejen s ohledem na nemalý výkon a pohon 4x4, ale také díky speciálním pneumatikám Pirelli Scorpion. Ty byly navrženy tak, aby ustály tlak jak při oné maximálce, tak i extrémně horké nebo naopak studené teplotní podmínky. A kromě toho se u nich počítalo i s nezpevněným povrchem.

S ohledem na tyto finesy asi nepřekvapí, že RamboLambo rozhodně nebylo levné. V roce 1986, kdy přišlo na trh, startovalo na 120 tisících dolarech, nicméně dnes se prodává minimálně za trojnásobek. Za sadu oněch pneumatik pak dáte neskutečných 17 tisíc Eur (cca 440 tisíc korun). A aby toho nebylo málo, naplnění jedné nádrže vás s ohledem na její 169litrový objem vyjde také na pár tisícovek. Vyprázdněnou jí ovšem máte záhy, neboť onen dvanáctiválec si v takto extrémních podmínkách snadno řekne o 60 litrů benzinu během každých 100 km.

Lamborghini LM002 vzniklo pouze v 328 kusech. Dnes se tedy prodává minimálně za nějakých 8 milionů korun. Ilustrační foto: Lamborghini

Zdroj: Kidston Productions@YouTube

Petr Prokopec