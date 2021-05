Nejlepší ochrana proti krádežím aut mimo Evropu opět zabrala, zloději odešli s prázdnou před 3 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Hyundai

U nás si se zabezpečením aut často lámeme hlavu, v řadě jiných zemích to mají slušní lidé jednodušší. Stačí, aby si koupili auto s manuálním řazením a pro mnohé nepřekonatelná ochrana je na světě.

Zatímco v Evropě mívají zloději aut problémy s ovládáním občas nepříliš intuitivních automatů, na jiných kontinentech je to přesně naopak. V Americe, v Asii nebo v Austrálii si obyčejné vozy s ručním řazením kupují jednotky procent lidí, a tak spousta řidičů se třemi pedály nikdy nepřijde do styku. Lapkové nejsou výjimkou, takže s manuální převodovkou obvykle neumí pracovat. Když pak vidí auto s „fofrklackem”, raději se obrací na pětníku nebo tápou a riskují další problémy.

Může to znít jako pověra, dnešní příběh z praxe ale hovoří o něčem jiném. Jeho poněkud tragikomickými hrdiny jsou dva ozbrojení zloději, kteří se v Bentleigh, předměstí australského Melbourne, včera vrhli na 30letého majitele auta přímo před jeho domem s tím, aby jim vydal jeho vůz. Dotyčný neodporoval, zloděje ale zjevně ani nenapadlo, že kupec vyhlédnutého Hyundai i20 generace IB nemá problém s tím, aby si převodové stupně měnil sám. A do auta si tedy poručil manuální převodovku.

Zloději tak sice do Hyundai usedli a pokusili se s ním odjet, podle svědků jim ale za podivných zvuků opakovaně zhasl motor. Sousedé, kteří rychle pochopili, co se děje, zavolali policii a zloději po chvíli marného zkoušení raději auto nechali kousek od místa činu a prchli po svých. Po dotyčných nyní policie pátrá.

Zní to tragikomicky a je to tragikomické, má to ale oporu v realitě. Podle autoklubu RAC (Royal Automobile Club of Victoria) naprostá většina Australanů s čerstvými „papíry” už ani nemá možnost vůz s manuálem řídit - počet vydaných řidičáků s oprávněním pro tento typ automobilu klesl z 38 % v roce 2010 na pouhých 12 % v roce 2019 a dá se předpokládat, že dále klesá. Jakkoli tedy neznáme věk zlodějů, lze předpokládat, že patří spíše k později narozeným, kteří už v Austrálii ani nepřichází s auty s ručním řazením do styku. Pokud tedy nejde o nadšence, kteří si na manuály potrpí i tam.

Zdroj: Car Advice

Mirek Mazal