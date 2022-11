Nejrychlejší Ferrari vyzvalo na souboj nejrychlejší motorku BMW, je to neskutečná řež dvou extrémních rychlíků před 6 hodinami | Petr Miler

Pokud jde o dynamiku, kterou můžete zažít ve strojích určených pro běžný provoz, nelze se dostat o mnoho dál než sem. Jsou to skutečně dva extrémy svého druhu, podle toho dopadl i jejich souboj - ve zrychlení si „po čuni” dali každý každému.

Diskuze mezi fandy aut a motorek v tom, co je rychlejší, jsou nekonečné. I když rozřešení nakonec není tak složité - auto má výhodu ve větší trakci při akceleraci a při brzdění, též zvládne větší přetížení v zatáčkách. Motorka těží hlavně ze spojení výkonu a hmotnosti a jakmile se dostane do situace, kdy dokáže svůj výkon přenést na povrch zemský, auto válcuje.

Tohle je ale teorie, kterou většina lidí bude v praxi poměřovat za pomoci docela normálních sportovních aut a docela normálních sportovních motorek. Mat Watson z Carwow sáhl po strojích jiného kalibru - na letišti vedle sebe postavil Ferrari SF90 Stradale a BMW M 1000 RR. Tedy skutečně to nejlepší, co obě značky na obou polích mohou dnes nabídnout.

BMW M 1000 RR je první motorka bavorské značky od divize M, jejíž litrový čtyřválec generuje až 212 koní výkonu, který pracuje s hmotností pouze 192 kilogramů. SF90 Stradale je složitější stroj - se spalovacím motorem spojuje 3 elektromotory, díky nimž disponuje i pohonem všech kol a celkově disponuje až 1 000 koní kombinovaným s hmotností 1 570 kg. Motorka je tedy ve zdánlivé výhodě, má víc koní než kilo, pořád ale platí výše zmíněné. A v určitou chvíli bude poměr 1 000 koní s aerodynamickým odporem auta lepší než 212 koní s aerodynamickým odporem motorky, to je další faktor, který se projeví ve vyšších rychlostech.

Jak tedy jejich srovnání vypadá v praxi? Podívejte se na to sami, stojí to za to. Jsou to dva letci, při startu z místa ale vítězí 1 000 koní na čtyřech kolech. Motorka na 400 metrech v závěru dotahuje, ale nedotáhne. S letmým startem už ale Ferrari překonává, byť ne až tak dramaticky. Při brzdění ovšem prohrává, třebaže znovu nikoli dramaticky. Mrkněte se na to - i když to dopadlo v podstatě podle očekávání, je to klání, které se nevídá.

