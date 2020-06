Nejrychlejší Porsche současnosti ukázalo svou drtivou dynamiku v běžném provozu před 2 hodinami | Petr Prokopec

Žádné auto od Porsche není pomalé, jedno z nich ale musí být nejrychlejší. V případě maximální rychlosti to platí o nové 911 Turbo S, která má teoreticky jet až 330 km/h. V praxi to zvládá levou zadní.

Porsche 911 vždy představovalo jeden z etalonů mezi sportovními vozy, a to přesto, že Němci v předchozích letech drželi výkon svých pohonných jednotek oproti konkurenci poměrně při zemi. V rámci přímého zrychlení tak Porsche zaostávalo jak za italskou, tak za americkou či japonskou konkurencí. Jako celek ale auto fungovalo tak dobře, že na okruhu jste s ním mohli být rychlejší a přesto nijak netrpět jeho každodenním používáním.

Obecně to platí stále, slova o relativně nízkém výkonu jsou už ale dávnou minulostí. Nejvíce to platí o verzi Turbo S, která ve své poslední iteraci dostala do vínku 3,8litrový šestiválec se dvěma turby, 650 koňmi a 800 Nm točivého momentu. To jsou čísla na úrovni nejlepší konkurence a dynamika odpovídá - sprint na stovku za pouhých 2,6 sekundy a maximálka 330 km/h hovoří za vše.

Přiložené video právě tuhle mapuje v praxi, a to v běžném provozu na německém Autobahnu. Fascinující je nejen schopnost auta rozjet se až na tachometrových 332 km/h, ale také způsob, jakým se Porsche k této metě dopracuje. Dvoustovku totiž máte na tachometru po necelých deseti sekundách, třístovku pak po dvaadvaceti. Auta běžných smrtelníků přitom potřebují tutéž dobu na to, aby se dostaly na stovku či na přibližně stopadesátku.

Je ovšem třeba dodat, že Porsche si za tohle představení nechává královsky zaplatit. Turbo S je totiž k mání od 6 159 000 Kč, pokud si vystačíte s kupé. Za tuto částku přitom kromě již zmíněného dostanete také osmistupňovou automatickou převodovku, pohon všech kol či 128litrový přední a 264litrový zadní (to v případě sklopení sedadel) zavazadelník. Rychlost tedy není jedinou oblastí, ve které Porsche 911 kraluje. I přes dechberoucí zrychlení jde totiž i nadále o poměrně praktický supersport.

Kalup nového Porsche 911 Turbo S je opravdu neuvěřitelný, nejrychlejším Porsche současnosti není náhodou

Zdroj: AutoTopNL@Youtube

Petr Prokopec