Někdo osadil Škodu Rapid samotažným zařízením, nabourané auto odveze „po svých"

/ Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

Tažná zařízení známe a mohou být praktická, pokud byste ale takové chtěli použít k odtáhnutí auta, na němž je umístěno, potřebujete i jiný vůz. Se samotažným si vlastní vůz „odtáhnete” sami.

Berte dále řečené s nadsázkou, protože zachycené počínání ruského řidiče s nabouranou Škodou Rapid je stejně hloupé jako nebezpečné, současně mu ale nelze upřít kreativitu. Nevíme, co přesně natočené situaci předcházelo, něco ale dotyčného přimělo vynechat jakoukoli tradiční možnost přemístění nepojízdného auta z místa nehody konvenčním způsobem a vymyslet vskutku šílenou alternativu.

Místo profesionálního odtahu, který by mohl vůz s poškozenou zadní nápravou jak naložit na podval, tak jej klidně jen „zaháknout” za záď s předními koly ponechanými na silnici, přišel dotyčný s myšlenou samotažného zařízení, kdy se vůz z místa nehody tak trochu odtáhne sám.

Pod zadní nápravu tedy vložil rám používaný právě v případě, kdy zůstane alespoň jedna z os použitelná, akorát místo připražení za jiný vůz se rozhodl využít přední kola k jízdě a... vyrazil. Technicky je to samozřejmě možné, novodobá Škoda Rapid má poháněná přední kola a ta zadní se mohou vézt, rozumné to ale opravdu není.

Výhled, jízdní vlastnosti, brzdné schopnosti, nic z toho tu není v pořádku a nezdá se, že by šofér Rapidu jel s takto vyparáděným autem zrovna krokem. Když půjde všechno podle plánu, může to dopadnout dobře, tak to ale v běžném provozu často nechodí. Pro pobavení se na to podívejte sami, pro inspiraci vážně raději ne.

U nás dnes už neprodávaná, ale v Rusku stále nabízená Škoda Rapid se zjevně může z místa nehody odtáhnout sama, stačí trocha zvrácené kreativity. Ilustrační foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

Zdroj: Motor1

Petr Miler