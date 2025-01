Někdo si nechal dát přímo v továrně BMW na M3 kombi růžovou ze vzorníku Porsche. To se dnes může? včera | Petr Miler

V době, kdy nemůžete bez povšimnutí použít autorsky chráněnou melodii ani jako přirozený hudební podkres soukromého videa vystaveného na internetu, to může vypadat jako exces. Ale realita je trochu jiná a popravdě docela slušivá.

Nevíme, kdo si tohle auto objednal, s jistotou můžeme říci jen tolik, že nejde o Ilonu Csákovou, neboť je určeno pro německého zákazníka BMW. Zrovna česká zpěvačka s maďarským jménem by po něm ale - aspoň soudě podle její hudební tvorby - docela ráda sáhla, protože je prostě „pink”. To je barva pro výkonný kombík z řady M3 značně neobvyklá, navíc nejde ani trochu o obyčejnou „pink”.

Tedy, ona to vlastně není ani růžová, aspoň formálně. Oficiálně si kdysi říkala Rubystone Red, ale protože jí nikdo za červenou neměl ani po pěti tuplácích, změnila jméno na Ruby Star. Modří tedy už vědí, že jde o odstín z oficiálního vzorníku Porsche, který odvážnější ze zákazníků značky volí na rozličná provedení zejména modelu 911 už od dob jeho generace 964. Viděl jsem nedávno poslední 911 992 Turbo S v tomto odstínu a působila v něm... zajímavě.

Na BMW je to rarita a člověka hned napadá cosi o zneužití duševního vlastnictví Porsche, ale tak to není. Program BMW Individual dovoluje využít i některé z tradičních odstínů jiných značek, které za něj získají licenční poplatek. Vážně je to tak, byli jsme jednou u specifikování BMW v červené Ferrari a i z jeho vzorníku si Mnichov za pár desítek tisíc uhrazených zákazníkem umí půjčit unikátní barvy laku. Tady se využila Ruby Star od Porsche a výsledek je znovu zajímavý.

Fotky auta zveřejnilo samo BMW podobně jako nedávno v případě pozoruhodné řady 7, tentokrát ale kupce nevidíme. Buď nechtěl být zvěcněn, nebo je oním zákazníkem samo BMW některý z jeho dealerů. Auto totiž v BMW Weltu, tedy v zásadě rozšířeném muzeu značky, stojí už nějaký čas. Ale to nakonec není důležité, podívejte se spíš na to, co si dnes můžete nechat přímo od automobilky vyrobit, představivosti se zjevně meze nekladou.

BMW M3 Touring G81 v barvě Ruby Star od Porsche dnes kupovidu není nic nelegálního, ani když jej takto nalakují v továrně. Jak moc to autu sluší, posuďte sami. Foto: BMW

