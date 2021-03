Němec přes rok čekal na dodání nového Ferrari, 6 hodin po převzetí ho totálně zničil před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ferrari

Obvykle hovoříme o štěstí v neštěstí, když se na jinak neveselé události podaří najít něco pozitivního. V tomto případě ale bylo vše přesně naopak - jinak veselá událost má takřka tragický výsledek.

Jeden by čekal, že ve 43 letech bude mít člověk dost rozumu, aby si uvědomil, že kombinace zbrusu nového, pro dotyčného neznámého auta, 710 koní, letních pneumatik a spíše zimního počasí není to pravé ořechové na dráždění hada bosou nohou na rychlostně neomezené německé dálnici. Majitel auta na první fotce níže ale k tomuto závěru nedošel a tvrdě se přesvědčil o tom, že k němu dojít měl.

V tomto případě bohužel se nechal zlákat kouzlem nového Ferrari F8 Tributo, 710koňového osmiválcové sporťáku, který zjevně má tu moc dělat z rozumných dospělých mužů natěšené chlapce. Blíže neupřesněný Němec si tento vůz objednal už začátkem roku 2020 a trpělivě, déle než rok čekal na jeho dodání. Když mu ale bylo konečně předáno, nenapadlo ho nic lepšího, než se vyrazit projet s dále nespecifikovaným spolujezdcem na Autobahn. A jak už jistě tušíte, dobře to nedopadlo.

V autě s pořizovací cenou okolo 9,4 milionu Kč se prohnal po dálnici A5 a podle hessenské policie, která o případu informuje, nepřizpůsobil rychlost okolnostem. Nad vozem ztratil kontrolu, několikrát narazil do středových i krajových svodidel a nakonec trefil i okolo projíždějící minibus. Auto je dvěma slovy na kaši, zejména přední partie jsou výrazně poničené a z vraku ani není pořádně patrné, o jaké Ferrari jde. Není divu, že policie hovoří o jasné totální škodě.

Pozitivním budiž, že řidič při nehodě nebyl vážněji zraněn, spolujezdec ale to štěstí neměl a s vážnými zraněními musel být převezen do nemocnice. Jeho život by ale v ohrožení též být neměl. Poučením pro nás je trochu knížecí rada: Až si půjdete převzít své nové Ferrari, nejezděte s ním hned jako blázni, určitě ne na rychlostně neomezené dálnici, na letních pneu a za zimního počasí. Ale to asi tušíte, stejně jako to nejspíše tušil majitel po šesti hodinách zničeného auta. Jinou otázkou je, jak náročné je v tomto případě odolat pokušení...

Z jediné policejní fotky je sotva poznat, co za auto na dálnici A5 v Německu bouralo, auto je zjevně totálně zničené. Foto: Polizei Hessen



Z dodatečných informací je patrné, že šlo o Ferrari F8 Tributo, které si majitel převzal po více než roce čekání pouhých šest hodin před nehodou. Takhle nějak vypadalo v mezičase. Ilustrační foto: Ferrari

Zdroj: Polizei Hessen

Petr Miler