Neoznačený stíhací policejní Mercedes vzplál při pronásledování, naháněný řidič Volva ujel

/ Foto: Verkeerspolitie Oost Nederland, CC0 Public Domain

Nevíme, co dotyčný provedl, tedy krom toho, že šlo o dopravní přestupek. Tak či onak se na něj usmálo štěstí vážně neobvyklým způsobem - stíhací policejní auto prostě chytlo a shořelo.

Pochopitelně nevíme, o čem si v noci necháváte zdát. Možná o tom, že je vaší manželce znovu dvacet a každý večer ji nebolí hlava? Tipy si necháme na jindy, mezi „piráty silnic” je ale dost obvyklá představa, že se dotyčný prodírá provozem vysokou rychlostí a v momentě, kdy na něj začne dorážet policejní stíhač, se mu bravurně podaří zmizet kamsi do západu slunce. Některým se to prokazatelně povedlo, většina ale jistě skončila u snů a marných pokusů. Ani těm, kteří si něco takového s úspěchem vysnili, ale jejich bujná fantazie asi nedopřála to, co zažil jeden nizozemský řidič o minulém víkendu.

Blíže neidentifikovaný šofér Volva se odmítl podrobit snaze hlídky z Verkeerspolitie Oost Nederland, tedy dopravní policie působící v několika provinciích na východu Nizozemska, jej zastavit v provozu. Proč přesně hlídka dotyčného stavěla, policie nezveřejnila, důvodem ale mělo být podezření ze spáchání dopravního přestupku. Proč se řidič kontrole nepodvolil, netušíme už vůbec, ale čekejme něco obvyklého - typicky jde o snahu vyhnout se postihu za onen jeden konkrétní přestupek, ač si policisté rádi představují, že náhodou kápli na druhého Teda Bundyho.

Buď jak buď se vydal na úprk a policie za ním. Honička ale skončila špatně pro policii, a to z toho asi nejnepravděpodobnějšího důvodu - vůz se při plném zápřahu vzňal, a to takovým způsobem, že policisté museli zastavit a pronásledování vzdát. Na videu níže můžete vidět, jak auto, Mercedes třídy C předchozí generace, který si v Nizozemsku získal už jistou „slávu” a familiární přezdívku „Merrie”, hoří jasným plamenem bez rozumné šance na záchranu. Policisté se jej zjevně ani nesnažili hasit a na Instargamu se s ním pouze poněkud pateticky rozloučili s informací, že do služby už se nevrátí.

Jak vidno, i sny „pirátů” se někdy stanou realitou, řidič Volva ujel a dosud nebyl dopaden. Aby selhalo auto pronásledovanému, to už jsme viděli mnohokrát, ale policejní flambování uprostřed honičky? Docela by nás zajímalo, kdo se policii o auto staral, neboť něco takového se může stát pouze opomenutím údržby, ignorací technické závady nebo špatně provedeným servisním zásahem. S „Merrie” je každopádně amen, čest její památce.

Při svých lepších dnech tohle auto dokázalo zastavit i rychlé jezdce na strojích jako Yamaha R1, teď to má „Merrie” spočítané. O uplynulém víkendu vzplála při pronásledování blíže neupřesněného Volva, jak můžete vidět níže. Verkeerspolitie Oost Nederland, CC0 Public Domain

Zdroj: Verkeerspolitie Oost Nederland

