„Nezničitelnému” dieselovému Mercedesu při maximálce na dálnici odešel motor, ani to ho nezabilo

Ne každé auto ze sebe při snaze dosáhnout maximální rychlosti na dálnici vydá to nejlepší, ale je tohle nakonec špatná vizitka? Je vidět, že vozu dlouhé „držení pod krkem” po 30 letech existence a 300 tisících najetých km dobře neudělalo, ale „nezakukal”, jak se říká mezi nadšenci.

Každý den přibývá na Youtube i jinde nespočet videí, která zachycují reálné schopnosti nových i starších aut při jízdě po německé dálnici. Je to jedno z mála míst, kam lze bez složitého zařizování vyrazit a zkusit s autem dosáhnout skutečně vysokých rychlostí - ne jen 130, 140 nebo možná jednou u nás 150 km/h, které naprostá většina moderních aut zvládá s velkým nadhledem. Obvykle jde o ryzí oslavu schopností těchto vozů, jako tomu bylo naposledy se starším Porsche 911 996 Turbo, ne vždy jde ale vše podle plánu.

Podobné pokusy obvykle nevidíme, člověk stojící za kanálem TopSpeedGermany se ale podělil i o takový. Výsledky jeho snah jsme viděli mnohokrát, zkouší hlavně starší německá auta, nezřídka Mercedesy, což se stalo také v tomto případě. Jím zvolený Mercedes S350 Turbodiesel generace W140 ale úplně dobře nedopadl. Anebo vlastně ano?

Tohle auto je z roku 1994 a pochází ze zlaté éry Mercedesu, kdy si potrpěl na dělání extrémně odolných, až „převyvinutých” aut. Také dobové eSko tedy platí za nezničitelný vůz, kterému by měla jen minimální údržba stačit k tomu, aby přežil téměř libovolné zacházení, v tomto případě to ale tak úplně nepotvrzuje. Skutečně „nerychlý” model s výkonem jen 150 koní má dosahovat rychlosti pouze 185 km/h, což po chvíli trápení skutečně dosáhne, záhy na to se mu ale začne kouřit z motoru.

Kolegové z Motor1 exekutorovi testu vyčítají, že ignoroval rostoucí teplotu chladicí kapaliny, ta se ale ještě zdaleka nedostala do červeného pásma, když motor začal ztrácet glanc. Zacházení s autem bylo relativně neurvalé (prostě naplno, naplno, naplno a dál nic), ale to tento autor dělá běžně a je možné, že tak ověřuje odolnost např. opravených vozů proti vysoké zátěži. Jeho chování po přehřátí motoru bylo totiž velmi zkušené - zbavil motor zátěže, ale pokračoval v jízdě, aby se dál chladil, pustil naplno topení a v zásadě na volnoběh dojel bezpečné místo ležící mimo dálnici. Než motor vypne, je slyšet, že dál běží zlehka.

Vypadá to, že chladicí soustava pouze ztratila těsnost, ať už kvůli některé z hadic, těsnění nebo čemukoli podobnému. Nezdá se tedy, že by se motor přehříval kvůli svému špatnému fungování a díky správnému zacházení s ním i podle pozdějšího poklesu teploty se zdá, že mu tento incident neublížil. Šlo-li o ověření odolnosti proti maximální zátěži, pak mělo smysl. A pokud je následkem tak náročně jízdy jen ztráta těsnosti chladicího okruhu bez dalších následků, pak se opravdu nezdá, že by tohle auto jen tak něco zabilo - po snadné opravě bude zpět v provozu. Ale posuďte sami...

Jeden z legendárních Mercedesů 90. let dostal na Autobahnu zabrat. A vlastně z toho odešel se ctí, podívejte s na to níže. Foto: Mercedes-Benz

