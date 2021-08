Nové nejlépe zrychlující auto světa ukázalo, co dovede, i na silničních pneu je neskutečně rychlé před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Rimac Automobili

Zapomeňte na všechno, co jste kdy viděli v akci se silniční homologací, tento stroj zašlape i novou nejlepší Teslu hluboko do země. Čtvrtmíli zvládne pod 8,6 s s koncovou rychlostí skoro 270 km/h.

Jestli elektrická auta něco opravdu umí, pak je to akcelerovat a předvádějí to dnes a denně. I mezi nimi jsou ale některá lepší než jiná a dnes vám ukážeme v akci to úplně nejlepší elektromobily, které mohou na silnici - v červnu představené „chorvatské Bugatti”, tedy Rimac Nevera. S výrobou omezenou na 150 aut a cenou začínající někde na 50 milionech Kč to jistě nebude auto, které byste viděli prohánět se v běžném provozu každý den, pozici „sériově vyráběného” a „silničního” stroje ale i s těmito parametry obhájí snadno.

Auto je to impozantní už na papíře - má 1 940 koní, 2 360 Nm, čtyři motory, takže i pohon všech kol a byť váží absurdních 2 150 kg, nepřekvapivě akceleruje lépe než splašené stospřeží. V akci se to rozhodla automobilka ukázat ve spolupráci s Brooksem Weisblatem, americkým nadšencem do sprintů všeho druhu, který provozu kanál DragTimes na Youtube. A vedle skutečně nešlápla.

Brooks dokázal na sprinterské dráze, stále na silničních pneumatikách Michelin Pilot Sport 4S, zdolat s vozem čtvrtmíli za certifikovaných 8,582 sekundy s koncovou rychlostí 167,51 mph, tedy 269,58 km/h. To jsou bláznivá čísla, která nedokáže zdaleka zopakovat jakýkoli jiný vůz se silniční homologací. Nová Tesla Model S Plaid se není s to ani shora přiblížit hranici 9 sekund, čas více než 4 desetiny pod ní je ještě o několik tříd lepší.

Úskalí tušíte, i tento Rimac je trochu „one tricky pony”, jak říkají Američané, zvířátko zvládající ohromit jen jedním trikem. Tedy, auto to nemusí být pomalé ani na okruhu, trápí jej ale to samé, co všechny ostatní elektromobily, kapacita akumulátorů. Jen 120 kWh v kombinaci s výkonem skoro 1 427 kW a zmíněnou hmotností je opravdu málo. Jak jsme již zmiňovali dříve, pokud byste se třeba na německé dálnici rozjeli s tímto autem na 412 km/h, při kterých používá všech svých 1 427 kW a pracovalo bude s 90 % efektivitou (což je při takovém nasazení velmi optimistické), pak auto na jedno nabití vydrží jet 3 minuty a 47 sekund, během nichž ujede 26 km.

To je samozřejmě extrém mezi extrémy, opakované rozpohybovávání více jak 2,1 tun hmotnosti vozu na vysoké rychlosti ale nedopadne z podstaty o mnoho lépe a dobíjení 120kWh akumulátorů nebude otázkou pár minut, jako doplnění benzinu do nádrže. Z úplně obyčejně zásuvky to v ideálním případě zabere něco kolem 34 hodin. Nicméně dokud Rimac šťávu má, jede opravdu zběsile, však se na to podívejte sami.

Rimac Nevera bez potíží obhajuje údajnou pozici nejlépe zrychlujícího auta světa, 400 metrů zdolá pod 8,6 sekundy s maximálkou skoro 270 km/h. Foto: Rimac Automobili

Zdroj: DragTimes@Youtube

Petr Miler