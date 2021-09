Nové nejlevnější SUV Hyundai je obrovský hit, jen za první den jej koupilo 19 tisíc lidí před 8 hodinami | Petr Miler

Dalo se čekat, že tohle auto bude bodovat, na dnešní dobu nabízí skoro ideální kombinaci vlastností a ještě k tomu docela roztomile vypadá. 19 tisíc objednávek za jediný den z jediné země je přesto překvapením.

Když jsme vám jej ve středu poprvé představovali, hned jsme zmiňovali, že to bude prodejní hit. Však co jiného by v roce 2021 mělo na trhu uspět než praktický vůz kategorie SUV, který je nabízen za překvapivě nízkou cenu? Hyundai se zkrátka rozhodlo, že všechna jeho dosavadní kompaktní SUV v nabídce nejsou dost a své portfolio opepřilo novým modelem Casper. A zjevně udeřilo hřebíček na hlavičku.

Automobilka potvrdila, že vůz si jen za první den prodejů jen v její rodné zemi objednalo neskutečných 18 940 lidí. To je opravdu masivní zájem, který Hyundai nepoznalo za poslední roky v souvislosti s žádnou ze svých novinek. Když si ale uvědomíme, co Casper nabízí a za jaké peníze, divit se tomu ani nelze.

Navzdory zařazení mezi SUV nejde o velké auto. Novinka měří jen 3 595 mm na délku, 1 595 mm na šířku a 1 575 mm na výšku, nabízí ale sezení pro čtyři cestující a s vnitřním prostorem pracuje podobně chytře, jako třeba Škoda. Přední sedadla Casperu tak lze sklopit nejen vzad, ale i vpřed a udělat z nich třeba stolky na pití a jídlo. Zadní sedadla lze posouvat a také sklopit, čímž můžete kabinu přeměnit v ložnici jako v časech Škod 120. A nebo na třeba malou dodávku - dovnitř se vejdou předměty dlouhé až 2 059 mm a zavazadelník o objemu až 301 litrů také leccos pobere.

Tušíme ale, že v zájmu o Casper hrály rozhodující roli dva jiné faktory. Jednak dobře vypadá, hlavně ženám se líbí pro jakousi roztomilost a hravost. A jednak stojí na dnešní dobu skoro pakatel - ceny vozu v Koreji začínají na 13 850 000 wonech (dnes 254 tisíc Kč) za základní provedení Smart, rostou přes na 15 900 000 wonů (291 tisíc Kč) za prostřední provedení Modern a končí na 18 700 000 wonech (343 tisíc Kč) za vrcholnou variantu Inspiration. To jsou skutečně lidové sumy a nepochybujeme o tom, že Casper by bodoval i u nás. Konkrétní plány na jeho nabídnutí v Evropě ale zatím neexistují, třebaže jsme si skoro jisti, že po prvotním úspěchu u Hyundai o takovém kroku přinejmenším přemýšlí.

Petr Miler