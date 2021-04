Nové Rychle a zběsile ukázalo v upoutávce víc ze svého děje, je čím dál absurdnější před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Universal Pictures

Pokud jste měli pocit, že parta okolo Vina Diesela se již nemůže více vzdálit od reality, pak jste ještě neviděli nejnovější upoutávky. Od zhlédnutí snímku vás snad spíše odradí.

V roce 2017 jeden ze scénáristů série Rychle a zběsile zmínil, že parta okolo Vina Diesela by se mohla podívat i do Vesmíru. A jakkoliv tato slova byla pronesená v žertu, řada lidí je začala brát vážně. V rámci této série je totiž možné všechno, jak jsme se ostatně mohli přesvědčit v minulých dílech, ve kterých došlo na tanky či ponorky.

Jak asi už tušíte, v případě devátého dílu nakonec skutečně dojde i na onen výlet do Vesmíru. Alespoň to naznačuje nový trailer, který mimo jiné odhaluje datum premiéry. Ta se původně měla uskutečnit již loni v květnu, ovšem kartami řádně zamíchal koronavirus. Nejprve proto došlo k odkladu na podzim, následně bylo ve hře letošní jaro. Jelikož ovšem pandemie stále drží svět v kleštích, měl by nakonec snímek debutovat 25. června.

Toto datum, jakkoliv je již v letním termínu, je stále odvážné. Kina ve Spojených státech sice začala pozvolna otevírat, ovšem lidí do nich chodí spíše poskrovnu. I proto ostatně většina filmových studií najela na odlišné strategie a buď volí až podzimní termíny, nebo premiéry snímků spojuje s uvedením na streamovacích službách. Universal, pod který rychlá a zběsilá franšíza spadá, ovšem evidentně počítá jen s plátny kin. A to by se studiu nemuselo vyplatit.

Je totiž třeba zmínit, že čím více se Rychle a zběsile vzdaluje od reality, tím více vydělává. Z posledních dílů se tak staly miliardové hity. Pokud nicméně devítka zamíří do kin již v červnu, může na takový výsledek nejspíše zapomenout, navzdory tomu, že Vin Diesel je enormně populární v Číně, kde filmový byznys jede znovu naplno. Ve výsledku by nás tak vlastně nepřekvapilo, kdyby nakonec studio sáhlo ještě po jednom odkladu.

Zanechme ale spekulací a jen dodejme k ukázce, že tentokrát nám schází tah na branku, který minulé díly měly. Máme tu sice spoustu explozí, blbin s magnetem i fines, za které by se nestyděl ani James Bond, nicméně vše začíná působit vyčpěle. Možná je to oním protaženým čekáním na premiéru, možná tím, že scénáristé tentokráte zašli až moc daleko. Ale počkejme si na celý film, už to nebude trvat dlouho. Tedy pokud nejnovější termín premiéry skutečně klapne.

Série Rychle a zběsile se stále více vzdaluje od reality, načež se v devátém díle podíváme až do Vesmíru. Autem, pochopitelně. Foto: Universal Pictures

