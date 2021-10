Novinka Audi je o hodně rychlejší než výrobce tvrdí, vlastně levně dává na frak supersportům před 3 hodinami | Petr Prokopec

Vzhledem k současnému dění je to dost možná vrchol jedné evoluce, který už nikdy nebude překonán. Zůstává u ryze benzinového pětiválce a ač tovární data nenaznačují dramatický mezigenerační posun, realita je úplně jiná.

O nové generaci Audi RS3 lze mluvit pouze v superlativech. Německý hatchback i sedan totiž znovu dorazili s 2,5litrovým pětiválcem pod kapotou, což je na dnešní dobu skoro anomálie. Tato pohonná jednotka produkuje rovných 400 koní, jenž by kompakt měly dotlačit na stovku za 3,8 sekundy. Už to je působivý čas, ostatně ještě nedávno s ním byla spojena pouze vrchní liga supersportů. Dnes jej ale evidentně můžete zajet i s vozem, se kterým jste o pár hodin dříve odvezli děti do školky a jen pár fandů poznalo, že nemáte obyčejnou A3 s paketem S-line.

Je ovšem třeba dodat, že zmíněný údaj je tím oficiálním. Audi respektive celý koncern VW ovšem u technických parametrů pravidelně zveřejňuje spíše horší data. Němci totiž chtějí, abyste dané hodnoty dosáhli kdykoliv a kdekoliv, bez ohledu na okolní teplotu, povětrnostní podmínky, nadmořskou výšku či schopnosti za volantem. Ve výsledku tak jejich vozy na okruzích a ranvejích doslova excelují, neboť snadno poráží i soupeře o třídu výše. Či v tomto případě o několik tříd výše.

Lidé z Auditography, profesionální fotografové a kameramani věnující se jen produkům německé automobilky totiž změřil skutečné zrychlení modelu RS3 Sedan. A při pohledu na stopky nevěřil vlastním očím, neboť sprint na stovku se odehrál za pouhých 3,1 sekundy. Tím se německá novinka se čtyřmi kruhy ve znaku zařadila mezi nejlépe zrychlující vozy světa. Ve srovnání se zbytkem tohoto elitního výběru je ale bezesporu nejlevnější.

Audi si přitom sedan cení na 1 626 900 Kč, zatímco hatchback můžete pořídit o 74 tisíc korun levněji. Je to spousta peněz na kompaktní auto, vzhledem k dynamice je to ale vlastnĚ docela málo. A na až bláznivou akceleraci se můžete spolehnout, jak dokázal Mat Watson z webu Carwow. Ten se s vozem dostal na stovku na 3,63 sekundy, zatímco čtvrtmíli zvládl za 11,98 sekundy. Tedy rychleji než konkurence od BMW a Mercedesu. A také rychleji než výkonnější RS4 osazená šestiválcem.

A to je třeba dodat, že jde o sériová auta, která lze docela snadno upravovat na výkony ještě vyšší. Sami máme zkušenost s RS3 předchozí iterace, která po úpravě na asi 420 koní (367 ve standardu) dávala dle měření Racelogicem stovku za 3,5 sekundy velmi spolehlivě kdekoli a kdykoli. Jak rychlá asi bude po úpravě ta nová? Třisekundová hranice by nemusela odolat. Navíc s tímto autem můžete takto jezdit pořád a pořád a rozjet se až na 290 km/h (stále elektronicky omezené) maximálky, ne jako s elektromobily jen s plnými baterkami a jen chvíli, to ostatně RS3 ukázala i na Nordschleife.

Audi RS3 Sedan zvládá stovku i za 3,1 sekundy, jakkoliv mu oficiální parametry přisuzují o sedm desetin horší čas. Na vůz za 1,6 milionu je to úctyhodný výkon. Foto: Audi

