Nový japonský kombík, který chce potrápit i Škodu Octavia, se předvedl do detailu před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Subaru

Má větší kufr, je výkonnější, vizuálně atraktivnější a má také zajímavější interiér, než kdy dříve. Na Octavii to u nás stačit nebude, jinde by ale mohlo, podívejte se na první kusy Subaru Levorg v detailu.

V Evropě zatím velkou díru do světa neudělal, což je trochu s podivem. Levorg od Subaru je totiž výlučně kombíkem a auta s tímto typem karoserie jsou na starém kontinentu populární jako nikde jinde na světě. Snad omezená nabídka techniky v kombinaci se specifickým vzhledem a sice respektovanou, ovšem ne až tak široce rozšířenou značkou, se postaraly o to, že se tohle auto v Evropě prodávalo po jednotkách tisíc kusů ročně. A to opravdu není mnoho.

Letos v létě se ale představila jeho druhá generace, jejíž šance na úspěch jsou o poznání větší. Stojí na nové platformě stávající Imprezy, jde o delší auto s větším rozvorem, a logicky tedy i větším prostorem uvnitř. U nás až chorobně sledovaný objem zavazadelníku narostl z 522 na 561 litrů a byť Škoda Octavia Combi je ještě o 79 litrů dále, není to až takový rozdíl. K tomu je tu atraktivnější design, o poznání zajímavěji pojatý interiér s novou komfortní i bezpečnostní výbavou a docela zajímavý motor. Jde o rovněž nový, 1,8litrový přeplňovaný čtyřválec s protilehlými písty, který dává až 177 koní a 300 Nm točivého momentu.

Vše zmíněné si můžete znovu prohlédnout nejen na vybraných oficiálních fotkách, ale nově i na videích zachycující první vyrobené exempláře už u japonských dealerů. Jde navíc o verze v zajímavé specifikaci STI Sport EX s příslušenstvím STI Performance. Jsou to hlavně vizuální záležitosti, technikou zůstává výše zmíněné, ale to pořád není špatná kombinace.

Více vám v tuto chvíli říci nemůžeme, s ohledem na plánovanou globální působnost Levorgu ale snad můžeme počítat i s příchodem tohoto modelu do Evropy. Zvlášť v dnešní době není nic jisté, zejména pak časově, pokud to ovšem s koronavirem nepůjde ode zdi ke zdi jako dosud, pak snad můžeme doufat, že jej na našem kontinentu přivítáme v roce 2021.

Takto už jsme si nový Levorg prohlédnout mohli, videa níže vám do detailu přiblíží hned dvě jeho pro tuto chvíli špičkové specifikace. Foto: Subaru

Zdroje: Car and Moto in Japan@Youtube, GIN CHANNEL Car and Moto@Youtube

Petr Miler