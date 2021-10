Odhodlání majitele ochránit milované auto před kroupami vlastním tělem je tragikomické i dojemné před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Toyota

Dotyčnému velice dobře rozumíme a je nám ho vlastně líto. Současně je ale těžké neuznat, že marnost jeho počínání může někomu přijít i komická.

Lidem žijícím jinými zálibami bude těžké to vysvětlit, ale auta pro nás znamenají hodně. Tušíme, že většina majitelů automobilů bere své vozy jako věci, které se dají vyměnit, a tak - jsou-li pojištěné - při zuřícím přírodním živlu za okny jejich domů koukají na devastované auto se suchým komentářem typu: „Miláčku, asi budeme potřebovat nový vůz.” Nadšenec se takto nikdy nezachová.

Pamatuji si, jak jsem se kdysi dávno stal terčem posměchu, když jsem za silného krupobití, které tehdy zdevastovalo spoustu aut i za hranici totální škody, běžel s několika dekami na parkoviště a přikryl alespoň střechu a přední kapotu tak, aby se autu nic nestalo. Povedlo se a zadní část to kupodivu přežila bez úhony. Bylo mi tehdy do breku jen z představy, že by mé milované auto, věc, které jsem věnoval tolik péče, zažil s ní tolik věcí a byl to v podstatě veškerý můj majetek, byla zničena. A to mělo hodnotu možná pár desítek tisíc korun.

Možná jsem blázen, ale tyto vzpomínky mi vrací pohled na video níže, kdy se do něčeho něco velmi podobného pustil majitel dnes ceněné Toyoty Supra IV v australském Sydney, kterým se právě proháněl podobný přírodní živel. Bohužel ho nenapadlo použít deku (možná žádnou neměl po ruce), která je docela spolehlivá a dá se za na auto různými způsoby přidělat, i kdyby to ne úplně ideálním přivřením do dveří mělo být. Použil kartóny, které ale rychle začal rozfoukávat silný vítr.

Chvíli je zkusil na autě držet, když ale pochopil, že to stejně nezvládne, přikryl alespoň přední část svým vlastním tělem, aby zachránil, co se dá. Já tomu chlapci rozumím, řekl bych slovy klasika, většina lidí se mu ale směje. Jak dopadl on či jeho vůz, nevíme, smát se mu ale nebudeme, musel to pro něj být nepříjemný okamžik a podle nás si zaslouží respekt. I kdyby nakonec ničemu nepomohl.

Toyota Supra A80 je dnes ceněná legenda. Ale i kdyby ne, jednání majitele na videu níže docela dobře rozumíme. Ilustrační foto: Toyota

Zdroj: Auto Evolution

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.