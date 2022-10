Parodie BMW na jeho legendární sportovní modely vyzvala na souboj slabší a tuctovější Porsche, byla to chyba před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Další z řady zklamání od bavorské automobilky z poslední doby si mohlo aspoň napravit reputaci v souboji se srovnatelně drahým Porsche, selhalo ale na celé čáře. Nepochopitelně vysokou hmotnost vozu nezastřelo ani turbo a jasná výkonová nadvláda.

Neradi dvakrát za den kopeme do nepovedených produktů té či oné značky, tentokrát se to ale zkrátka sešlo. A je to nakonec podobný příběh nejen kvůli tomu, že jde o dvě auta BMW - nový model XM je ošklivý a těžký, už dobře známá M4 také moc krásy nepobrala. Vedle XM ovšem není problém ji vzhledově akceptovat, co ovšem přijímáme hůř, je znovu její hmotnost.

Standardní provedení vážící v závislosti na specifikaci okolo 1 800 kg zvedají obočí, co ale nadšence definitivně zvedlo ze židle, je nové provedení CSL. To jsou písmena tradičně spojená s odlehčenými modely značky, naposledy verzí M3 CSL, která vážila velmi přijatelných 1 285 kg. M4 CSL? 1 625 kg, navíc bez řidiče (DIN), podle norem EU jde o rovných 1 700 kg. To je CSL, Coupe Sport Lightweight? To HPM, Heavyweight Parodic Massacre, nic lepšího se na adresu tohoto vozu říci nedá.

Přesto je lehčí než standardní verze, takže nabízet BMW tuto pseudoCSL jako nějaký paket za 100 tisíc korun, byl by to dobý obchod. Ale ouha, automobilka prodává tento vůz jako limitovanou specialitu za 4 638 400 Kč. Nikdo soudný nemůže za takový vůz dát tolik peněz, pokud jej tedy nezamýšlí jen jako investici. Jeden můj dobrý známý jako dlouholetý zákazník BMW, který u něj koupil desítky aut a se všemi vždy jezdil, dostal jako vůbec první klient jednoho z českých dealerství možnost si jediné jemu přidělené CSL koupit. S díky odmítl a ani se mu nedivím.

Marnost CSL nakonec ukazuje i video z dílny Mata Watsona níže. Proti 550koňovému turbostroji postavil nelimitované, v tomto případě tedy obyčejnější (jinak ovšem výjimečné) Porsche 911 GT3 s atmosféricky plněným motorem o 510 koních. Dva zadní náhony, dva automaty, jednou 550 a jednou 510 koní, navíc turbo, to by mělo BMW jasně vyhrát. Jenže také je tu hmotnosti 1 625 kg proti 1 435 kg, což spolu s lepší trakcí Porsche stačilo na totální devastaci celého CSL.

BMW vyhrálo jen při letmém startu s předem zařazenou rychlostí, v tu chvíli prodalo více výkonu turbomotoru v nižších otáčkách. Ale jinak? Nula, zero, nada, na brzdách dostalo dokonce takový kouř, že Mat zpoza jeho volantu ani neviděl, kde přesně 911 zůstala, o tolik dříve zastavila. Při skoro stejné ceně (4 924 306 Kč, navíc se nemusíte nikoho doprošovat) není co řešit, ani tento bavorák se nepovedl.

BMW M4 CSL mohlo být něco, ale není. S hmotností 1 700 kg dle EU to není žádné CSL a podle toho funguje. Či spíše nefunguje, jak můžete vidět i na videu níže. Foto: BMW

