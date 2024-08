Po 10 letech podruhé faceliftované Volvo XC90 odhalil únik. Změnilo se hodně, je jako dárek pro příznivce spalovacích aut před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volvo

Automobilka ho chtěla odhalit až ve středu, čekat na to ale nemusíme, sama si jeho fotky „vylila” přes své švýcarské zastoupení. A dívat se je kupodivu na co, tohle auto tu s námi bude ještě dlouho.

Volvo je jednou z nejdogmatičtěji uvažujících značek současného automobilového světa a jako takovému mu obtížně přicházíme na chuť. Léta se tvářilo, že na elektromobily přejde stůj co stůj co nevidět, ač muselo vnímat, že to nebude možné. Až po otevřené nářku dealerů a problémech s elektrickými novinkami předchozí nesmyslná prohlášení přehodnotilo a nyní se znovu soustředí i na spalovací auta. Jak? Také o tom už byla řeč.

Je to vlastně podobná píseň jako u některých jiných značek, typicky Audi. Během čekání na elektrický zázrak si automobilka krátí čas nekonečným faceliftováním spalovacích modelů, které měly dávno dostat nové generace. Ale když je jediná budoucnost elektrická, tak proč investovat do vnitřního spalování, že? A tak se čeká a čeká a modernizuje a modernizuje, až se stane, že třeba XC90 ani 10 letech neskončí a dostane další co? No samozřejmě facelift, jak už Volvo samo avizovalo.

Jeho odhalení mělo proběhnout ve středu a popravdě řečeno jsme očekávali jen jisté přepudrování nosu. Nebude tomu tak. Švýcarské zastoupení automobilky totiž předčasně vystavilo fotky vozu na svůj web, a tak je po premiéře, která ukazuje, že se toho na autě změnilo o dost víc. Jde hlavně o přední světlomety, které dostaly úplně jiný tvar, nyní navíc navazují širší mřížku chladiče s novou výplní, která z auta dělá něco jako zabalený dárek pro příznivce spalovacích aut. Buď jak buď vozu dopřává citelně modernější vzhled a jasně říká, že XC90 tu s námi bude ještě dlouho - kvůli roku nebo dvěma ve službě by takové změny nepodstupovalo.

Změny v jiných oblastech karoserie jsou mírnější, vzadu to vypadá jen na jinou vnitřní grafiku světel. Uvnitř je ale novinek znovu dost, patrná nová obrazovka infotainmentu centrálně umístěná na palubní desce, jak je dnes v módě. Že by šlo o stejný 14,5palcový model jako v EX90? Vpadá to tak. Po jeho obou stranách vidíme nové, protáhlejší mřížky ventilace též z modernějších modelů. Pod kapotou čekejme hlavně benzin-elektrické pohony, tedy primárně spalovací hybridy, ale o tom už řeč byla. Víc se dozvíme nejpozději ve středu.

Inovovaná XC90 je předčasně venku, jak dlouho tu s námi ještě vydrží? Do roku 2030 a dál? Nedivili bychom se tomu. Foto: Volvo

Zdroj: Volvo Car Switzerland přes Wilco Blok

Petr Miler

