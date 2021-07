Po léta nejlepší auto podle Jeremyho Clarksona ukázalo, proč ho ani teď nejde dostat z hlavy před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Lexus

Získat si Clarksonovu přízeň není jen tak, musí jít o vůz, který nejenže fakticky funguje, ale dokáže i náležitě jitřit emoce. Přesně to Lexus LFA dovede i 10 let po skončení své výroby, třebaže dávno není nejrychlejší.

Je to skutečně auto, které Jeremy Clarkson opakovaně označil za nejlepší vůz, co kdy řídil, než tedy začal dávat přednost jinému. Lexusu LFA ale skvělá pověst zůstala a dnes jde o vyhledávaný artikl, který si sběratelé posílají jeden mezi druhým za ceny přesahující 15 milionů Kč. Pokud tedy zrovna je nějaký kloudný k mání - v tuto chvíli jsou v celé Evropě na prodej čtyři, z nichž ten nejlevnější stojí 17 924 745 Kč přesně.

Není divu, jde nejen o žádaný, ale také velmi vzácný vůz, který byl vyroben v pouhých 500 exemplářích včetně zvláštních provedení, jako je to s paketem Nürburgring na fotkách níže. U LFA je ale skoro jedno, o jakou verzi se jedná, vůz ohromuje hlavně svým řvoucím vidlicovým desetiválcem bez přeplňování, který používá techniku Formule 1. Produkuje výkon až 412 kW (560 koní) při 8 700 ot./min a točivý moment nejvíce 480 Nm při 6 800 ot./min.

Tohle auto se už vzhledem k jeho hodnotě dostane do rukou málokomu, natož by jej někdo „vzal u huby”. O to vděčnější můžeme být za záběry člověka, který si na Youtube říká Tedward, jemuž se dostalo cti jeden z vyrobených exemplářů, třebaže ne úplně originální, řídit. A byť neuvidíme nic jako akceleraci na maximální rychlost na Autobahnu, pořád je hodně na co koukat.

Na záběrech můžeme zahlédnout akcelerace spoustu, i na amerických okreskách se ručička tachometru pravidelně dívá za hranici 100 mph, tedy 160 km/h. Akcelerací na stovku za 4,4 sekundy nebo čímkoli podobným ale auto stejně neohromí, je to holt zadokolka limitovaná dobovými možnostmi této koncepce. Tady jde hlavně o zvuk, který prostě nejde dostat hlavy, nelze se při jeho zaslechnutí neusmát. Však si to poslechněte sami, něco takového už moderní turba neumí.

Při shlédnutí těchto záběrů vážně není těžké pochopit, proč si Clarkson tohle auto tak zamiloval. Spíše je obtížné akceptovat, že se mu v mezičase zalíbilo více něco jiného.

Lexus LFA je dnes 10 let starou historií, není ale přehnané říci, že zraje jako víno, jak nejlépe ukáží čerstvé jízdní záběry níže. Clarksonově obdivu se není co divit. Ilustrační foto: Lexus

Zdroj: Tedward@Youtube

Petr Miler