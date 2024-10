Podívejte se, jak Tesla při záplavách během chvíle shořela v garáži majitele, ač se voda sotva dotýkala podlahy včera | Petr Miler

Znepokojivé video zveřejněné úřady připomíná, jak moc si elektrický pohon a voda netykají, i když někteří s chutí naznačují, jak je elektromobil pomalu něčím jako ponorkou. Problém tu dále zintenzivňuje sůl, které je voda při povodních způsobených hurikánem Helene plná.

Když floridský guvernér Ron DeSantis před pár dny varoval majitele elektrických aut, aby před příchodem hurikánu Helene zaparkovali na vyvýšených místech a nenechali je takříkajíc namočit, nesetkalo se to ze strany kovaných elektromobilistů s potleskem. DeSantis je republikán, tato část amerického politického spektra nesdílí nadšení elektrická auta, a tak mu bylo hned předhazováno, že jde o nepodloženou denunciaci těchto aut - že přece nehoří, že přece plavou, říkal to i Elon Musk...

Nejen pro takové je tu přiložené video zveřejněné úřady z floridského Pinellas County, které ukazuje, jak snadno a rychle - bohužel doslova takto - může elektromobil při záplavách vzplanout. Na záběrech vidíme Teslu Model X zaparkovanou v soukromé garáži, která nejprve začne plnit kouřem, o pár sekund později vidíme záblesk a následně plameny, které jsou tak jasné a intenzivní, že donutí kameru „si myslet”, že je den. Oheň během dalších pár sekund auto zcela pohltí a nepochybujeme o tom, že z něj nezbylo prakticky nic jako z Tesly na fotkách okolo, která dříve vzplála v garáži Barceloně.

Když si projdete komentáře k videu na Facebooku, zjistíte, že kazatelé elektrické pravdy záběry označují za „fake”, za podvrh a pořád odmítají uvěřit, že ke vzplanutí takhle snadno došlo. To ale jen ukazuje, jak technicky nevzdělaní tito lidé jsou - není přece zase tak těžké si pamatovat ze školy, že sůl výrazně zvyšuje vodivost vody po její disociaci na volné ionty sodíku a chloru. A právě slané vody je teď Florida plná.

Jak připomíná AP, voda je sama o sobě pochopitelně problém, neboť - a to snad ví už úplně každý - může způsobit zkrat a následující požár. Pokud je slaná, je situace o to horší, byť výzkumníci zatím nejsou schopni kvantifikovat, o kolik. Automobilky o tom pochopitelně vědí, a tak jsou baterie utěsněné proti průniku vody, každé těsnění ale má své limity. „Problémem to začíná být, pokud máte baterie ponořené ve stojaté vodě. To je chvíle, kdy voda začíná překonávat těsnění proti vlhkosti,” varuje Tom Barth, který u americké NTSB vede vyšetřování podobných událostí. A jak je vidět ze záběrů, té vody ani nemusí být moc, auto v ní je ponořeno jen velmi částečně.

Co dodat? Nenechávejte svá elektrická auta stát ve vodě, neolizujte ani namrzlé kliky dveří! Ale víte, jak to je: Chytrému napověz...

Záběry následků požáru na videu níže zatím nemáme, je ale nepravděpodobné, že by auto skončilo lépe než tato Tesla Model 3, která stála v podzemní garáži v Barceloně. Rychlost šíření požáru a jeho intenzita jsou ohromné. Foto: Bombers de Barcelona, CC0 Public Domain

Zdroje: Pinellas County Government, AP

