Podívejte se, jak už se humanoidní roboti připravují na to, aby zastali vaši práci v továrnách BMW

/ Foto: Figure, tiskové materiály

Tohle už není žádná utopie nebo aspoň vzdálená vize, nová generace humanoidních robotů soustavně ukazuje, že lidská práce nebude v automobilové branži potřeba ani pro drobné dolaďovací práce.

Automobilový průmysl se za poslední století postupně stal jedním ze stěžejních ekonomických pilířů, zvlášť pak v některých zemích. Na výrobě zhruba 80 milionů aut ročně se podílí stovky milionů lidí, ať už přímo v továrnách nebo nepřímo skrze všemožné dodavatele či konstruktérské kanceláře a designová studia. Tato branže se na HDP jednotlivých zemí bude v nemalé míře podílet i nadále, lidí z masa a kostí u toho ale bude stále méně. Nikoli jen kvůli změnám v konstrukci samotných aut, ale také kvůli dále postupující automatizaci továren.

I když to lidem ještě nedávno přišlo utopické, robotem už se dnes nemíní jen stroj, který něco lisuje, svařuje nebo lakuje, díky posunu v technologiích se dnes stále více ke slovu hlásí humanoidní roboti, kteří mají být schopni zastat i drobnou lidskou práci, která se dosud zdála být nenahraditelná. Automobilky tato myšlenka pochopitelně láká, neboť tyto stroje by bez nároku na mzdu zvládaly pracovat prakticky 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, aniž by byly frustrované, unavené, měly osobní problémy nebo vyhrožovaly stávkami kvůli kdejakému nepohodlí.

Tímto směrem míří i BMW, které se prvními výsledky spolupráce s firmou Figure, která humanoidní roboty vyvíjí, pochlubilo letos lednu. Mnohým tehdy robot zvaný jednoduše Figure 01 přišel jako poněkud utopická vize, jen o šest měsíců později ho ale už na přiloženém videu vidíme připravovat se na to, aby zastal i vaši práci v továrnách BMW. Není to zatím dokonalé, Baryšnikov by asi nad jemností pohybů těchto strojů nejásal a bůhvíjak rychlá jejich práce také není, i tak ale už zvládají zasadit do sebe jednotlivé komponenty s přesností na méně než 1 centimetr. Robot je navíc osazen neurální sítí se schopností se jak učit jednotlivým úkonům, tak v nich postupným tréninkem dosáhnout zlepšení. Dá se tedy předpokládat, že v řádu spíše měsíců než let bude ještě o dost přesnější a rychlejší.

Není to jen samoúčelná prezentace, robot byl reálně vyslán do zácviku v americkém Spartanburgu, kde se montuje řada modelů BMW, zejména SUV. Kdy by reálně mohlo dojít na odstavování lidí od montážních pásů, nebylo upřesněno. Širší pohled na branži ale skutečně dokládá, že změny jsou za rohem. Ostatně i Tesla vyvíjí svého vlastního humanoidního robota jménem Optimus, který má být ještě dál. A v březnu s firmou Apptronik podepsal dohodu Mercedes-Benz, který chce takto dostat do výroby robota nazvaného Apollo.

Evoluce zkrátka pokračuje. Pokud patříte mezi ty, kteří v Česku pracují na výrobě nových aut, raději bychom měli v záloze plán B. Jakmile Apollo, Optimus, Figure 01 nebo ještě jiný stroj dosáhnou úrovně, kdy si je někdo troufne nasadit do reálné výroby a uspěje, půjdou věci velmi, velmi rychle.

