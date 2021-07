Pokus o otočení s novým volantem Tesly na úzké silnici nejlíp ukazuje, jak je absurdní před 11 hodinami | Petr Prokopec

V kontextu s dalšími technickými daty to byl od pohledu nesmysl, který může přinést jen více zla než dobra. A praxe je bohužel přesně tak mizerná, jak se dalo očekávat.

Pokud by lidé neměli snahu inovovat vždy a všechno, nejspíše bychom dnes nezasedli k počítačům, nýbrž maximálně tak k táborovému ohni. A namísto slušivého pyžama bychom si museli vystačit s kůží z mamuta. Tedy pokud by se nám povedlo nějakého ulovit. Tím chceme říci, že proti inovacím opravdu nic nemáme, nemá ale smysl inovovat to, na co si nikdo nemá důvod stěžovat a co zkrátka funguje tak dobře, jak může. Typickým příkladem budiž kolo - lepší nebo kulatější vymyslet nejde.

Jak už jistě tušíte, řeč dnes bude opět o novém volantu, který se nastěhoval do Tesly Model S Plaid. Řešení zvané Yoke totiž přišlo o vrchní část věnce ve stylu Formule 1. Jenže zatímco v monopostech funguje na jedničku, neboť od jednoho dorazu se k druhému dostanete i bez zběsilého ručkování, v případě kalifornského elektromobilu již chválu pět nelze. Tesla totiž řízení neupravila v souladu s volantem, což znamená, že v ostřejší zatáčce již můžete rukama sahat tam, kde se věnec jako u jiných aut již nenachází.

Situaci navíc zhoršuje ta skutečnost, že automobilka páčky pod volantem přesunula na dotykové plošky na něm nebo na středovou obrazovku, to se týká voliče jízdních režimů. Elon Musk totiž během odhalení vozu pyšně zmiňoval, kterak Model S sám pozná, kam chcete jet, a dle toho zařadí buď rychlost vpřed, nebo zpátečku. To přitom možná funguje ve chvíli, kdy jste na parkovišti u supermarketu a máme za sebou stěnu obchodu a vedle sebe další auta. V té chvíli skutečně systém dokáže vyhodnotit, že hodláte parkovací místo opustit - jednoduše proto, že nic jiného nelze dělat.

Nicméně jak zmiňujeme již od chvíle, kdy Tesla s touto inovací vyrukovala, občas je nutné se třeba rychle na silnici otočit do opačného směru. A právě to jsou momenty, kdy je technologie značky zcela v koncích a vy musíte přiložit ruku k dílu. Což znamená, že budete ručkovat po volantu s chybějícím věncem a do toho ještě na rozměrném tabletu lovit miniaturní ikonku vozu, s níž budete poté prstem popojíždět dopředu či dozadu.

Jak přitom něco takového vypadá, se rozhodl ukázat editor magazínu Motor Trend Christian Seabaugh. Nejde tedy o člověka, který by v autě seděl poprvé, naopak má nemalé zkušenosti se všemi automobily a schopnost rychle se přizpůsobit jinému ovládání auta je mu vlastní z podstaty. Přesto je vidět, jaké trápení a nesmyslnou nutnost sahat na volant tak, jak zrovna dovoluje, přináší. Když o nic nejde, jistě se to dá nějak snést, v krizové situaci to ale může stát sekundy, které budou dělítkem mezi nehodou a vyřešeným problémem. Nakonec není divu, že slavný závodní pilot jej přikázal po pár minutách ježdění s vozem sundat a instalovat normální volant, který použil i při pozdějším závodě v Pikes Peak, jak můžete vidět níže.

