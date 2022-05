Policie zastavila auto s otočnou registrační značkou jako z bondovek, našla v něm i zlodějskou výbavu před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Irvine Police Department, CC0 Public Domain

Většina vychytávek z filmů o Jamesi Bondovi se ve skutečném světě zhmotnění nedočká a popravdě řečeno je dost komplikované zajistit i spolehlivé fungování mechanismu měnící „espézetky” vozu. Tento vykutálený páreček ale přišel se slušným řešením.

Filmy o agentovi 007 fascinují už dekády. Důvodů je spousta, jedním z nich jsou ale jeho superauta připravená tajuplným Q. Někdy jde o vozy schopné přeměnit se v ponorky, někdy o auta schopná stát se neviditelnými, jindy o stroje s útočnými raketami. Jsou to zajímavé nápady, ale ruku na srdce, jejich realizace ve skutečném světě by byla přinejmenším velmi komplikovaná, pokud vůbec reálně možná. Přesto se nyní policistům z kalifornského Irvine dostal do rukou vůz, který speciály Q tak trochu připomínal.

Byl totiž vybaven jednou z vychytávek, která se též na služebním autě agenta Jejího Veličenstva objevila. Jde o registrační značku resp. její držák, který je schopen změnit identitu auta zmáčknutím tlačítka. O něčem takovém jistě sní nejeden prchající zločinec, i v tomto případě je ale složité takové funkci vdechnout život.

Takto fungující držák nesmí být nápadný, neboť by jinak naopak pozornost přitahoval. To je první problém. Jednak musí být velmi spolehlivě funkční, což je při minimálních prostorových rezervách další problém. A pak musí dobře fungovat i za jízdy, což je třetí komplikace, zejména pak u značky umístěné vpředu. Aerodynamický odpor vzduchu ve vysokých rychlostech je tak velký, že se většina takových řešení rozpadne, jakmile je poprvé použijete.

Zastavené auto bylo naštěstí pro zadržené registrováno v americkém státě, kde stačí mít přední značku, což část možných potíží řeší. A když se podíváte na fungování mechanismu na fotkách či videu níže, uvidíte, že pracuje docela chytře a relativně nenápadně. Než jej ovšem muž a žena za volantem stačili jakkoli použít, zavolali na ně kvůli podezření z účasti na vloupáních policii jiní občané a páreček rychle mířil do cely předběžného zadržení. V autě se totiž našlo dost hotovosti, která mohla pocházet z trestné činnosti, především ale šlo o vybavení sloužící právě k možným vloupáním do zamčených objektů.

Otočná značka je tak asi to poslední, co bude muset tento vykutálený páreček vysvětlovat - 37letá žena je nyní vyšetřována na svobodě, 44letý muž čeká na další kroky vyšetřovatelů či justice ve vazbě.

Jako James Bond, jako James Bond... Kdyby v Americe lépe znali Karla Gotta, k tomuto mechanismu pro změnu identitu vozu by se jeho píseň docela hodila. Foto: Irvine Police Department, CC0 Public Domain

Zdroj: Irvine Police Department, CC0 Public Domain

Petr Miler

