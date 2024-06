Poník pro jeden trik od Mercedesu nepřekoná svého předchůdce vždy ani při akceleraci, i když mu k tomu umetli cestu před 3 hodinami | Petr Miler

A přestože je nové Céčkové AMG s pouhým čtyřválcovým motorem majícím na starosti 2 190 kg „živé váhy” ve sprintech i tak dominantní, Mat Watson vše shrnuje trefně: „Nové auto ovládlo v zásadě všechno, krom našich srdcí.”

Mercedes se po dekádách excelence stal v poslední době spíš továrnou na malé automobilové tragédie, což nejlépe ukazuje nová generace jeho vrcholné třídy C od AMG. Nevíme o nikom krom zaměstnanců Mercedesu, kteří tak činí zřejmě jen z profesionální povinnosti, kdo by o tomto autě hovořil s nadšením. Ani německá média ho nechápou, ani evropští zákazníci ho nekupují a když si projdete komentáře k přiloženému videu na Youtube, zjistíte, že ten s nejvíce palci nahoru zní: „AMG nepochopilo, že C63 si nikdo nekupuje kvůli zrychlení v přímce. Pokud je to to, co chcete, pořiďte si Teslu, lidé si ho kupovali kvůli motoru.”

Přesně o ten ale auto přišlo. Ještě bychom asi snesli, kdyby dostalo šestiválec a přijatelnou hmotnost, bohužel dostalo jen dvoulitrový čtyřválec s hybridní podporou, který hmotnost vozu v provedení kombi dostává až těsně pod hranici 2,2 tuny. Vzhledem k tomu, jaký ohromný výkon vůz má (až 680 koní), je i tak v přímce rychlejší než relevantní konkurence, je to ale jediný trik, který dokáže. Co dál má? S danou hmotností nemá šanci pořádně bodovat ani při jiné dynamické disciplíně a s popsanou pohonnou jednotkou stěží zjitří emoce.

Odkazované srovnání pocházelo z díly Mata Watsona z Carwow, který nyní to samé auto postavil přímo proti předchůdci v podobě ještě osmiválcového kombíku C63. Je jasné, že při startu z místa je s 510 koňmi a pohonem zadní osy předem poražený, 680 koní a 4x4 jsou jiná liga, i když rozdíl v hmotnosti plných 440 kg (!) je značný. Je to ale znovu jediná oblast, ve které je novější auto jasně lepší.

Upřímně řečeno jsme čekali, že novinka bude lepší ve všem, koní má pořád na rozdávání a je to prostě nové auto, takže má i fakticky i evolučně nové pneumatiky, brzdy, nenajelo desítky, možná stovky tisíc kilometrů (konkrétní nájezd zkoušeného auta neznáme, ale „leštěnka” to od pohledu není), takové věci pomohou ve všem. Jakmile ale došlo na sprint s letmým startem, najednou předchozí generace vítězila a trvalo půl míle, než jej novinka téměř dotáhla.

Navíc je třeba dodat, že jí u Carwow značně zvýhodnili, neboť normálně probíhá toto srovnání s letmým startem v komfortním módu při zašlápnutí plného plynu. To dává smysl, prostě jedete normálně v provozu a najednou potřebujete přidat - předjet, zařadit se do rychlého pruhu, cokoli takového. Novější hybridní auto je ale v tomto módu tak ospalé, že srovnání nemělo smysl, a tak se odehrálo v režimu Sport. Je to značně nefér, neboť přesně o tom má komparace být. Nový C63 se ale takto naplonprobudit vůbec neumí, museli byste změnit režim jízdy a pak vyrazit, to je nešikovné. Kolegové v tom měli nové auto vykoupat a neudělali to, ale ani tak nevyhrálo. Jak ostudné.

V ostatních disciplínách vůz vítězí, jak by měl, vše ale nakonec nejlépe shrnuje Mat: „Nové auto ovládlo v zásadě všechno, krom našich srdcí.” A zrovna emoce jsou při koupi racionálně nesmyslného sportovního kombíku to, co obvykle rozhoduje. Mercedes prostě šlápl vedle a musí to vidět. Teď aby to konečně dokázal přiznat a pokud možno i napravit...

Nový Mercedes C 63 S nakonec nemusí být ve srovnání s osmiválcovým předchůdcem rychlejší ani v přímce. A to mu zametli cestu k tomu, aby byl, smutné. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Carwow@Youtube

Petr Miler

