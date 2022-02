Poslední Mercedes C s pořádným motorem v akci na Autobahnu je smutnou tečkou za jednou érou před 5 hodinami | Petr Prokopec

Některé věci se v posledních letech změnily až krutě rychle. Zatímco ještě v roce 2015 si bylo možné koupit do kupé střední třídy motor 6,2 V8, za chvíli už půjde jen o 2,0 R4. Než se tak stane, dá se naposledy objednat vůz s motorem 4,0 V8, tohle berte jako rozlučku s ním.

Auta s motory V8 nebyla donedávna ničím až tak zvláštním. Do nejmenších modelů je standardně koupit nešlo, od střední třídy už jste si ale mohli vybírat. Takové BMW řady 3 jím disponovalo do roku 2013, Audi A4 do roku 2015 (a ještě o pár let dříve ani nemuselo jít o vrcholný typ RS4) a Mercedes C jím disponuje dokonce dodnes. A ve vyšších třídách byly vždy ještě mnohem běžnější, tyhle časy ale končí.

Můžeme si sice říci, že i tato auta prošla dekádami složitého vývoje a do vzduchu dnes i přes extrémní vyšší výkony vypouští stále méně emisí. Navíc se takových aut prodá v rámci globální produkce jen nepatrný zlomek, a považovat je tedy za zhoubu planety nemůžeme ani náhodou. Jelikož ale politici chtějí ukázat, že měří všem jedním metrem, je třeba se začít i s osmiválci loučit.

Dnes můžeme nostalgickou slzu zamáčknout při sledování přiloženého videa, jehož hlavní hvězdou je vedle rychlostně neomezené německé dálnice také 510koňový Mercedes-AMG C63 S Coupe. Tedy stále ještě dosluhující generace řady C, která se jako poslední auto svého druhu v Evropě motorem V8 chlubí. Nesmíme totiž zapomínat na skutečnost, že nástupce už bude k mání jen s hybridizovaným čtyřválcem o objemu 2,0 litru, což je obrovský sešup. A jakkoliv na první pohled nabídne vyšší výkon, na ten druhý je vám již jasné, že elektromotor nebude k dispozici vždy a dynamiku více než co jiného ovlivní stovky kilo navíc.

Tím nechceme říci, že dnešní osmiválcové C63 S je vrcholem evoluce. K tomu má vlastně docela daleko, konkurenční šestiválcová biturba jsou v lecčem dál, i tak ale máme čeho litovat - je to specificky charakterní vůz, který má své kouzlo. Přičemž je jasné, že s jeho odchodem se znovu změní automobilová kultura. Podobné stroje si už kvůli jejich technice dnes na zdi lepí řada dětí, z nichž některé si později v dospělosti mohou splnit svůj sen. Čeká nás ale totéž u dvoulitrových hybridů? Nemyslíme si to, část kouzla bude prostě pryč.

Prozatím poslední Mercedes-AMG C63 S Coupe stále ještě disponuje osmiválcem a objednat si ji můžete za ceny od 2,5 milionu korun. Jeho nová generace ovšem přepřáhne na hybridizovaný čtyřválec, dnešní provedení tak symbolizuje konec jedné automobilové éry. Foto: Mercedes-Benz

