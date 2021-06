Poslední ryzí Ferrari bez turba a elektřiny ukázalo, co dokáže v běžném provozu před 36 minutami | Petr Miler

/ Foto: Ferrari

Jestli se někdy za podobnými auty skutečně zavře voda, budou nám chybět. Tento stroj je nejen rychlý, jako čert, ale ještě k tomu zní jako Pavarotti.

Nemáme nic proti žádnému typu aut, vadí nám ale, když si každý nemůže vybrat podle svého gusta to, co se mu líbí a vyhovuje jeho řidičským preferencím. Stále pokračující turboéra sice nadělila autům bezprecedentní dynamiku, což je fajn, někteří by ale zkrátka více než tu ocenili přesnost a znělost atmosféricky plněných motorů. Takových je ale dnes na trhu k dispozici naprosté minimum a téměř či zcela je opustily i značky, které jim byly kdysi oddány.

Jednou z takových je Ferrari, které je skoro synonymem pro nepřeplňované, točivé dvanáctiválce, i u něj se ale naneštěstí za takovými stroječky téměř zavřela voda. A pokud lze výhledově očekávat jejich udržení v nabídce, bude to nejspíše jen s elektrickou asistencí. Naštěstí to zatím neplatí, neboť jeden ryzí model založený na někdejším modelu F12 firma stále drží v nabídce a podle svých slov s jeho dvanáctiválcovým motorem zdaleka nekončí.

Jeho poslední iterace má výkon až 830 koní z objemu 6,5 litru a 12 válců, který zatím v akci spatřit nelze. Níže ale můžete vidět v plném letu jeho předchozí evoluci s výkonem 800 koní v modelu 812 Superfast a zlobit se za to nebudeme. Už to je extrémní porce výkonu, zvláště na nepřeplňovaný motor, jehož servírování působí stejně lahodně jako opojně.

V běžném provozu na rychlostně neomezené německé dálnici je to o to lepší podívaná, neboť v takovém prostředí působí dosažených až 331 km/h přece jen zajímavěji než třeba na letišti. Je to přesto tak trochu let, auto je na třístovce až hříšně brzy a pokud by řidič ve 331 km/h nesundal nohu z plynu, vůz by jistě dosáhl i avizovaných 340 km/h jako nic. Impozantní, škoda jen, že skoro mrtvé.

Ferrari 812 Superfast svým jménem až tak nepřehání, na německé dálnici je skutečně superrychlé, jak vám nejlépe ukáže video níže. Ilustrační foto: Ferrari

