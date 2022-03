První BMW M3 kombi nafoceno bez špetky maskování přímo ve fabrice, bizarní příď už má jistou před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Nejsou to nejkvalitnější fotky, co jsme kdy viděli, všechno podstatné ale odhalují předem. Kombík se dočká stejných pouťových prvků jako sedan, kromě vertikálních ledvinek tak nafasuje i falešné výdechy za předními koly.

Letošní rok je pro divizi BMW M výjimečný, neboť vedle oslav 50. výročí své existence vůbec poprvé v historii odhalí ostrý kombík trojkové řady. K jeho premiéře se přitom schylovalo již před více než dvaceti lety, nakonec však byl zástupce generace E46 odpískán. Důvodem byla skutečnost, že automobilka oficiálně vyráběla pouze kupé a kabriolet. Pokud by tedy od dvoudvířek měla přejít ke čtyřdvířkům, jednalo by se o velký skok, který by ji vyšel na příliš velké peníze. A to by byla investice, kterou by prodeje praktické varianty nejspíše neospravedlnily.

V mezičase se nicméně počet fanoušků BMW M3 rozrostl, navíc mnichovští před pár lety zaveleli k menší rošádě, a produkují nejen dvoudvířka, ale rovněž čtyřdveřový sedan. A vyvinout na jeho základech kombík již nebylo finančně tak náročné. Premiéra by se měla odehrát již letos v létě, nepřekvapivě se proto dostaly na internet snímky zcela nemaskovaného vozu přímo z fabriky. Překvapení je ovšem v podstatě nulové, neboť BMW u novinky použilo veškeré známé prvky.

Máme tu tedy tradiční čtveřici koncovek výfuku, stejně jako nafouklé blatníky, pod nimiž se skrývají velká kola s nízkoprofilovými pneumatikami. Stejně jako u sedanu pak BMW přistoupilo také k implementaci pouťových prvků, jimiž jsou nefunkční výdechy za předními koly a „bobří“ zuby na přídi. Díky nim tak kombík dokáže zaujmout jen z jediného úhlu pohledu, zezadu, kde jej mimo jiné zdobí spoiler vytištěný na 3D tiskárně.

BMW už dříve avizovalo, že M3 Touring bude k dispozici v jediném provedení Competition xDrive. Pod kapotou tedy bude stejně jako zbytek flotily počítat s přeplňovaným třílitrovým šestiválcem, jenž bude naladěn na 510 koní výkonu a 650 Nm točivého momentu. Tuto sílu pak na povel dostane automatická převodovka, jenž bude propojena s pohonem všech kol. Pro většinu milovníků rychlých kombíků to ale bude vhodná kombinace, zejména od Audi jsou zvyklí na totéž.

BMW M3 Touring bylo automobilkou již částečně odhaleno, přičemž technici značky po strhnutí plachty již příliš prostoru pro představivost nenechali. Zbytek ukazují fotky níže, které někdo zřejmě pořídil bramborou. Foto: BMW

Zdroj: Wilcoblok@Instagram

