První SUV Ferrari se ukázalo v ostré akci na okruhu, běžné vozy této třídy nepřipomíná ani náhodou

Svým tělem docela klame, malé auto to ale vážně není, dokonce světlou výšku má větší než Škoda Karoq. Na okruhu ale připomíná sporťák, tedy alespoň zvenčí, do not mu hraje 725 atmosférických koní.

Před třemi týdny Ferrari vypustilo do světa své první SUV. Italská automobilka sice nechce, aby její nový model Purosangue kdokoliv takto tituloval, nicméně při pohledu na karoserii se většina lidí jejím přáním řídit nebude. Pravdou je, že do off-roadu má novinka z Maranella daleko, a to přesto, že její světlá výška 183 milimetrů je velkorysejší než v případě Škody Karoq (172 mm). Dokazuje to video z vývoje, který mimo jiné probíhal i na firemním okruhu Fiorano.

Tovární jezdec s modelem Purosangue řádí, jako kdyby jej ukradl. Italská novinka se navíc jako typické SUV opravdu nechová, spíše než cokoliv jiného připomíná přerostlý hatchback s možná až komiksově nafouknutým zadkem. Klamat tělem dokáže dokonale, neboť bez znalosti reality by si asi nikdo netipnul, že délka narostla na takřka pět metrů a rozvor překonává tři metry. Zároveň se pak ani nezdá, že by Purosangue bylo od vozovky vzdálenější než zmiňovaný Karoq.

Kromě samotné dynamiky si můžeme vychutnat i zvuk pohonné jednotky, která je ostatně důvodem obrovského zájmu. Ferrari již uvedlo, že poté, co bylo oznámeno, že Purosangue dorazí s dvanáctiválcem, objednávky doslova explodovaly. Značka tak aktuálně zvažuje, že nové již přestane přijímat, neboť jí hrozí, že během následujících čtyř let neuspokojí ani současné zákazníky. Něco takového by pochopitelně chtěl zažít každý výrobce.

Můžeme už jen dodat, že 6,5litrová atmosférická jednotka produkuje 725 koní. Na stovku díky tomu vůz zrychlí za 3,3 sekundy, přičemž maximum činí 311 km. Do mety 200 km/h je Purosangue čtyřkolkou, poté ovšem výkon směřuje pouze na zadní nápravu. Řízení všech čtyř kol je potom standardem, stejně jako je jedinou volbou osmistupňový dvouspojkový automat. Zapotřebí je ale proto počítat také s vyšší hmotností 2 033 kilogramů.

Na první pohled není poznat, že Purosangue je opravdu velkým vozem. Na délku mu totiž naměříme 4 793 milimetrů. Není tedy překvapivé, že hmotnost narostla na 2 033 kg. Její protiváhou je dvanáctiválec naladěný na 725 koní. Foto: Ferrari

