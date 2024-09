Řidič Alfy Romeo při zoufalé honičce ve městě ujel policii, přelstil i vrtulníky pomocí už osvědčeného triku před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Alfa Romeo

Ujíždět policii v městském provozu se obvykle nevyplácí, bývají to dost zoufalé pokusy s někdy i tragickými konci. Tady ale zloději rychlé Alfy přálo štěstí. A nedá se říct, že by mu nešel naproti.

Sama policie se zásahy proti ujíždějícím řidičům ráda chlubí, zveřejňuje ale jen záběry svých úspěchů. V USA se ovšem z takových honiček stala bizarní zábava, kterou velké televizní stanice rády nabízí v přímém přenosu, a nemají problém vyslat do vzduchu své vlastní vrtulníky, aby tyto honičky přenášely živě a přerušily tím veškeré další vysílání. Přesně to se stalo i tentokrát v Los Angeles díky stanicím ABC7 a KCAL. A ve výsledku můžeme díky tomu hned dvojí optikou vidět, jak byla policie na jednoho ze silničních desperátů krátká.

Jak honička začala, zdroje neuvádí, celé stíhání se ale točí kolem černé Alfy Romeo Gilulia, která byla identifikovaná jako kradená. Pokud se ji pak policie pokusila zastavit, je celkem pochopitelné, že se řidič nechtěl nechat dát - tady nejde o kontrolu kvůli banálnímu přestupku, ale dopadení podezřelého ze zločinu, který může být v USA „odměněn” poměrně dlouhou dobou vězení. A tak řidič zkusil štěstí.

Nedá se říci, že by policii nějak přesvědčivě ujížděl, krom vrtulníků se jej většinu času držela i policejní auta, se kterými si tak trochu hrál na kočku a na myš - chvíli v centru, chvíli na dálnicích I-101 a I-110, kde podle televizních záběrů dosahoval rychlostí až okolo 120 mph, tedy přes 190 km/h. Většinou ale jel pomaleji, nebyla to vysloveně zběsilá honička.

Po několika změnách směru se řidič Alfy vydal směrem k centru L.A., což televizní komentátoři oprávněně považovali za fatální chybu, neboť tak obvykle honičky končívají ve prospěch policie. Dotyčný ale zřejmě věděl, co dělá. Na hlídky na zemi si najel jistý náskok, takže mu sekundovaly už jen vrtulníky. Právě těch se dá ve městě zbavit snadno - chvílemi měly problémy s viditelností přes okolní domy a nakonec auto zmizelo z dohledu úplně. Zloděj totiž použil osvědčený trik a zajel do podzemního parkoviště obchodního centra.

Policie následně budovu obklíčila a auto v ní našla, podezřelého ale nikoli. A zatím nezveřejnila informace o tom, že by se jej podařilo vypátrat následně. To pochopitelně neznamená, že se jej nepodaří najít, samotná honička ale skončila 1:0 pro něj, podívejte se na to sami.

S podobnou Alfou Romeo Giulia si člověk podezřelý z její krádeže pohrál s kalifornskou policií. Nejprve jí ujížděl po dálnici, pak ale s autem zmizel v centru města v podzemí obchodního centra. Ilustrační foto: Alfa Romeo

Zdroje: ABC7, KCAL

Petr Miler

