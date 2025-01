Řidič Corvette po divokém manévru vylétl ze silnice, těsně minul lampu a skákal po poli, pak se vrátil do provozu, jako by se nic nestalo před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Chevrolet

Některá auta vydrží mnohem víc, než by vás kdy napadlo. A mohou to být klidně úplně moderní stroje. Tím vás ale v žádném případě nenabádáme k tomu, abyste podobný kousek opakovali.

Řada lidí s auty zachází v rukavičkách, zvlášť pokud jde o moderní stroje se spoustou elektroniky, prkennými zakrytovanými podvozky a koly jako z kočáru Ludvíka XIV. Není na tom nic špatného, s auty se má zacházet jemně a s maximální empatií, faktem ovšem je, že jsou obvykle stavěna na mnohem drsnější zacházení. A když na to přijde, s trochou štěstí ustojí i zdánlivě nemyslitelné eskapády.

Sám jsem to zažil s jedním kolegou před pár roky, kdy jsme po noční dálnici jeli s velmi moderním BMW za mírného sněžení. Kolega zvolil přiměřenou rychlost, cesta byla prohrnutá, prosolená a nanejvýš mokrá, někomu ze silničářů na ní ale nedlouho předtím musela zrovna směna, neboť v nejlevějším ze tří pruhů, kde tou dobou málokdo jel, zůstala hromada nahrnutého sněhu a za ní neodklizený povrch.

Za normálních okolností byste si toho všimli předem, ale před námi zrovna jelo předjíždějící auto, jehož řidič si všiml a dost nešťastně pozdě uhnul, kolega už to nestihl. Najeli jsme tak cirka ve 120 km/h do oné hromady, auto dostalo menší ránu, vzneslo se do vzduchu a začalo se točit kolem své osy. Před očima se mi začal promítat život (byla to samozřejmě chvíle - klávesnice, volant, klávesnice, volant, konec), myslel jsem, že přelétneme svodidla a v protisměru nás smete kamion. Auto se ale nakonec nechalo nahnutým sněhem u svodidla nasměrovat zpět na správnou stranu dálnice a po několika otočkách kolem své osy zůstalo stát bokem napříč nejpravějším pruhem. Život jsem viděl znovu, akorát při představě kamionu, který přijede z druhé strany, ale kolega zachoval duchapřítomnost, zkusil auto nastartovat a rozjet se. Heueréka, vůz naskočil a jel.

Jedno světlo svítilo kamsi do nebe a auto už při pomalé jízdě silně vibrovalo, ale dalo se dojet k pumpě, kde jsme k velkému překvapení zjistili, že se mu skoro moc nestalo. Stačilo odstranit sníh, který se nahrnul do litých kol a způsoboval ony vibrace, srovnat neusazené světlo a jelo se dál. Nejdřív to bylo opatrné, ale tu noc jsme nakonec ujeli dalších 200 km až do plánovaného cíle a na autě stačilo vyměnit prasklý nárazník, úchyt světla zničené čidlo vnější teploty. To bylo celé - nepřišla žádná strukturální škoda, poškozený podvozek, ani zničené kolo. Na nehodu jako z Kobry 11 neuvěřitelný výsledek.

Tuhle situaci mi připomnělo video přiložené níže, kdy někdo natočil, jak řidič Corvette C8, zřejmě při dělání nesmyslů na dálnici, ve vysoké rychlosti ztratil kontrolu nad vozem a ve smyku jej poslal mimo cestu. Bylo zaděláno na obrovskou ránu, ale lampu stojící hned u silnice vůz ve smyku minul, na přilehlém poli (je to spíš násep, ale povrch odpovídá) dostal několik kopanců, které auto vystřelily znovu do vzduchu a do rotace, nakonec se ale řidič se štěstím všemu vyhnul, Vette ukočíroval a na prvním vhodném místě se vrátil na silnici. Ani nezastavil, chvíli chování auta za jízdy kontroloval a jel dál.

Nepředpokládáme, že by se to obešlo bez jakýchkoli následků, přinejmenším ten jelení skok musel něco na spodku pocuchat, ale křehké auto? No way Jose, řekli by v místech, kde se Corvette vyrábí, dostat ji ze sedla nebude snadné. Podívejte se na to sami...

Corvette C8 může jako moderní supersport působit křehce, ale podívejte se, co s trochou štěstí také přečká... Ilustrační foto: Chevrolet

IdiotsInCars@Reddit

