Řidič osobního auta zkusil vybrzdit kamion. Skončil tak, jak od začátku musel před 4 hodinami | Petr Miler

Vybrzďování je hloupé a nesmyslné v jakékoli podobě, je ale třeba se ptát, s jak velkým deficitem inteligence se potýká člověk, který zkusí vybrzdit mnohonásobně větší a těžší auto.

Řidiči dělají na silnicích různé nesmysly a pokud jen chybují, lze jim to odpustit. Někteří se ale dopouštějí naschválů, kterými ohrožují životy své i ostatních a něco takového tolerovat rozhodně nelze. Takzvané vybrzďování, tedy úmyslná decelerace před jiným vozem s cílem dát jeho řidiči za vyučenou, je jedna z nejhanebnějších praktik, která nezřídka končí problémem pro oběť takové agrese. V případě, který vám ukážeme dnes, se ale proti dotyčnému vše rychle obrátilo.

Na přiloženém videu můžete spatřit jednu z velmi typických situací. Na dálnici o dvou pruzích předjíždí jeden kamion druhý a máme pocit, že v tomto případě jde o korektní manévr. Nejde o žádnou rallye na pět kilometrů, ale rychlou výměnou pořadí dvou souprav. Pochopitelně nevidíme, co se děje za předjíždějícím kamionem, ale jede přes 90 km/h v místě s povolenou stovkou, takže řidič jedoucí za ním - pakliže jel výrazně rychleji - musí kalkulovat s tím, že je to on, s jehož rychlým zjevením se v zrcátku nemusí ostatní počítat a sebekriticky tomu přizpůsobit jízdu.

To neudělal a na kamion zjevně zablikal dálkovými, což by ještě nebylo nic hrozného. Když se ale dostal před něj, bliknul na něj pro změnu šofér tahače, což si upřímně řečeno mohl též odpustit. Ale znovu nic až tak problematického. Jenže v tu chvíli situace rychle eskalovala - řidič starší Mazdy 6 kombi psychicky neunesl ono zablikání, zpomalil a začal kamion blokovat.

Šofér náklaďáku se mu nejprve chtěl vyhnout levým pruhem, to ale v tu chvíli zjevně nepříčetný agresor nechtěl dovolit a cestu blokoval tak dlouho, až se rozhodl kamion vybrzdit. Ten v první chvíli stihl zareagovat, později ale už nikoli a vše skončilo, jak muselo - zbytečným střetem, který odnesl hlavně řidič osobáku a jeho auto.

Ránu zezadu navíc zjevně neustál a při snaze zajet mimo silnici prorazil závoru zabraňující vjezdu na zřejmě nefunkční odstavné parkoviště nebo cokoli podobného. Muž v kamionu následně zastavil a docela by nás zajímalo, co si pak oba řekli. To už se asi nedozvíme, pro nás je to ale jasné poučení - za volantem to chce klid a nenechat se vyvést z míry nesmysly, jinak to může skončit i nepříjemnou nehodou. A i kdyby se dělo cokoli, rozhodně nelze nikoho napravovat tím, že jej budete vybrzďovat, zvláště pak, když má klidně o několik desítek tun těžší auto...

Pokus vybrzdit kamion po nicotné epizodě s dálkovými světly skončil pro agresora velmi špatně, jinak ani nemohl

Zdroj: VanMorgen@Youtube

Petr Miler