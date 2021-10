Řidič ostrého Golfu při pouličních závodech špatně zařadil, šofér za ním se nestačil divit před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Pavel Janda, Autoforum.cz

Zlí jazykové tvrdí, že si dotyčný myslel, že písmeno R na voliči jízdných režimů znamená Racing. Ať už to ale bylo jakkoli, režim R dotyčný skutečně zvolil a ze startu sprintu vypálil špatným směrem.

O Volkswagenu Golf R si můžete myslet cokoli, na jednu věc byl ale vždy dobrý - na ostré starty z místa. Stále relativně lehké auto s pohonem všech kol a turbomotorem, ze kterého je možné vydolovat po úpravách snadno i 400 koní, dokáže zejména v kratších sprintech trápit i mnohem silnější soupeře, kteří si musí vystačit s pohonem jediné osy. My bychom z dosavadních přeplňovaných R dali přednost tomu novějšímu, které je technicky prakticky shodné s tím úplně nejnovějším a dokáže pobavit i na technické trati. Jeho předchozí iterace byla poněkud chladná, špatné auto to ale též nebylo.

Právě o té ale dnes bude řeč, a to v souvislosti s tím, co umí podobně dobře - sprintováním z místa. Jeden zjevně upravený exemplář šesté generace se objevil na startu poněkud nebezpečně vyhlížejících pouličních závodů konaných na blíže neupřesněném místě, když se postavil proti jedničkovému kupé BMW. V klání byl kvůli výše zmíněnému jistě favoritem, to by ale do něj musel vůbec vyrazit.

Tedy, řidič do něj jistě vyrazit chtěl, patrně v rozrušení z atmosféry na místě se ale nejspíše spletl a místo režimů D či S zvolil R. Jinak ale udělal vše správně. Výsledek si domyslíte snadno - auto vypálilo z místa, ovšem špatným směrem. Někteří tvrdí, že si myslel, že R znamená Racing, tedy závodění. To ale berme jen jako sarkastickou poznámku, na 99,99 % to byla pouze chyba.

Na videu níže je vidět nejen to, ale i údiv a rozpaky šoféra za ním. Rána to byla docela velká a byť Golfu se zase tak moc nestalo (na zádi auta se v takové rychlosti pomalu nemá co fatálně rozbít), vůz za ním vypadá dosti zdemolovaně. Ano, chyby se stávají, tato je ale poněkud tragikomická. Tak až se příště budete chtít odněkud ostře rozjet a budete sedět ve voze s automatem, raději se dvakrát přesvědčte, že vaše další kroky budou mířit Dopředu. Nebo Sportovně dopředu...

Golf VI R je dynamicky schopné auto a pouliční sprint proti BMW 1 na videu níže by pravděpodobně vyhrál. To by ale jeho řidič musel vyrazit správným směrem... Ilustrační foto: Pavel Janda, Autoforum.cz

Zdroj: IdiotsInCars@Reddit

Petr Miler

