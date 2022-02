Řidič se pokusil rozjet s autem s nasazenou botičkou, skončil jako Homer Simpson v New Yorku před 7 hodinami | Petr Miler

V tomto případě šlo o obzvlášť nesmyslný a zbytečný krok, ale došlo na něj. Řidič jím celému světu názorně ukázal, co nedělat, když najdete na svém voze nasazenou botičku. Vyobrazení podobné situace ze seriálu Simpsonovi dotyčnému zjevně nestačilo.

Snad ani nemusíte být velkými příznivci americké seriálové produkce, abyste znali díl seriálu Simsponovi s jejich návštěvou New Yorku. Hlavní hrdina (dá-li se o Homerovi takto mluvit) opakovaně nezvládne konfrontaci se specifiky života ve velkoměstě a vrcholem jeho frustrace se stane, když na svém autě najde namontovanou tzv. botičku. Vzhledem ke svému rozpoložení se pak rozhodne situaci řešit nikoli tak, že zavolá policii, ale prostě se s ní rozjede.

Následkem je značná devastace vozu (kterou zintenzivní ještě snahou odstranit technické zařízení sbíječkou), ale nakonec si vlastně poradí, třebaže jízda to není zrovna nejkomfortnější. Zdá se to být dostatečně poučné, aby podobnou věc ve skutečném světě nikdo neopakoval, lidem z videa níže ale tento dílů Simpsonů zřejmě unikl. A nebo si řekli, že praxe může být jiná než v animovaném seriálu.

Tak či onak se řidič s botičkou na kole pokusil rozjet a dobře to nedopadlo. Následky nejsou tak dramatické jako ve výše zmíněném případě, ale v principu jsou stejné - „kus železa” na kole se s ním začal otáčet a poškodil nárazník, blatník, podběh a minimálně kryt prahů. V tomto případě šlo o obzvlášť hloupý akt, neboť šlo o botičku bez krytu středu kola, takže nebyl problém kolo odmontovat a nahradit rezervou (pokud tedy vůz nějakou má). Tak by si ale dotyčný stěží získal pozornost poloviny světa...

Bizarní je také to, že celé akci přihlíží příslušník policie, takže smyslem akce nejspíše nebylo s autem odjet, ale jen s ním popojet - pokud správně chápeme, co přítomní řeší, pak hovoří o tom, že botičku nejde odemknout a toto by jí mohlo povolit. Policista zjevně není proti, což nás překvapuje, ale vtipy jako ten o montování žárovky v pěti lidech asi nevznikly náhodou... Podívejte se na to sami a berte to jako návod, jak se v podobné situaci rozhodně nechovat.

Podobnou botičku lze s tím správným klíčem sundat docela snadno, řidič na videu níže zvolil i přes asistenci policie jinou metodu. Foto: Alca, tiskové materiály

