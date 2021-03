Řidič se v uskákaném malém Fiatu v 210 km/h prohnal kolem policejní hlídky před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Fiat

Jet takto rychle, takovým autem, navíc kolem označeného policejního auta vypadá jako provokace, ovšem jen v případě, kdy nejedete po německé dálnici. Tam je i taková věc normou.

Jiný kraj, jiný mrav, chce se říci. Zatímco u nás by vás policie hnala k odpovědnosti a možná by vás i propírala v médiích, kdybyste se kolem jejího auta prohnali 210 km/h třeba na prázdné rozvadovské dálnici v Bugatti Veyron, o pár kilometrů dále za německými hranicemi na mnohem méně vhodné dálnici pro něco takového to můžete udělat i ve Fiatu Abarth a nestane se... nic.

Také to ukazuje video níže, na kterém je zachycena dynamika dnes už poněkud obstarožního, ale stále vyráběného Abarthu 500, jak se oficiálně jmenuje továrně upravený Fiat stejného jména. Je to vůz s kořeny v předminulé dekádě, vyrábí se od roku 2009 a už před devíti léty jsme jej testovali ve verzi Esseessee. To není specialita pro německý trh, ale ještě výkonnější a přiostřenější provedení pro celý svět.

I v základním provedení je to ale takový skákací hrad na kolech, protože prťavé auto s krátkým rozvorem, tuhým podvozkem a hromadou výkonu těžko může fungovat jinak. Ukazuje to i ono čerstvé video z Autobahnu, který v normálním autě nepůsobí ani trochu rozvlněně, ovšem Abarth se zjevně rozskáče i na ni. A to tím snáze, čím rychleji jede, pochopitelně.

Tím nechceme auto nijak srážet, je to stroj ďábelských radostí, na německou dálnici se ale skutečně moc nehodí. I díky tomu jsou ale záběry s jeho dynamikou právě z tohoto místa zajímavé - s motorem 1,4 turbo o výkonu 170 koní se má rozjet na 205 km/h, podle tachometru zvládne i o něco víc. A na své maximálce je opravdu rychle, určitě dříve než řeknete „policejní hlídka”, které bylo zjevně ukradené, že někdo brázdí levým pruhem více než dvoustovkou. Dělá to tam kde kdo.

Abarth 500 je zajímavé auto i 12 let po svém zrodu, jeho představení na Autobahnu je ale současně trochu úsměvné - létající italský Čestmírek má raději okresky. Ilustrační foto: Fiat

Zdroj: AutoTopNL@Youtube

