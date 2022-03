Řidič úplně nové Tesly se bez přípravy pokusil o 15metrový skok jako z filmu, auto má na kaši před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Tesla, koláž Autoforum.cz

Když to má volant jako KITT, musí to skákat jako KITT? Těžko říci, co si dotyčný myslel, rozsáhlé přípravy filmových skoků, které přesto někdy skončí špatně, neprobíhají pro nic za nic. Prostě jen rychle vyjet s autem na ostrý horizont nemohlo dopadnout dobře.

Původní film Bullitt, u nás Bullitův případ, je starý už 54 let, přesto je dodnes vzorem filmových automobilových honiček. Odehrává se v San Francisku a okolí, což dalo díky hornatosti tamního terénu tvůrcům neopakovatelné možnosti k mohutným skokům nahánějících se aut. A bohužel to inspirovalo nejen jejich následníky z řad filmařů, ale i některé řidiče, kteří si očividně neumí dát dvě a dvě dohromady.

Ukazuje to video níže od youtubera Alexe Choie, který patří mezi příznivce Tesly. Právě v San Francisku se zúčastnil srazu teslistů, kde jeden z nich oznámil ostatním, že jim ukáže, kde před pár léty slovenský youtuber David Dobrik skočil s Teslou Model X. Proč ne, když se ale všichni vydali na místo, stali se svědkem něčeho, co rozhodně nečekali.

Řidič úplně nového Modelu S se rozhodl bez jakékoli přípravy rozjet směrem k ostrému horizontu a skočit doslova do tmy. Vznesl se mimořádně vysoko i daleko (Choi hovoří o 15 metrech) a dopadl tvrdě na příď vozu. Naštěstí auto skončilo zpátky na kolech, a tak se nikomu nic nestalo, jen kočka na palubě zřejmě pozbyla jeden ze svých devíti životů.

Auto je ale na kaši, jasná totální škoda, stejně jako minimálně jeden další vůz v ulici a jiné věci, od kterých se Model S postupně odrážel jako kulička v pinballu. Podívejte se na to sami, je to stejně pozoruhodné jako hloupé. Ony filmové skoky se nezřídka chystají roky, chce to spoustu teoretické i technické případy a realita tvůrce beztak někdy překvapí. Není možné prostě někam vyjet a „hopnout”, obvykle to dopadne nějak takto.

Tesla Model S vypadá uvnitř trochu jako seriálový KITT a ten přece skákal. Tak že by skákala také? Technicky vzato ano, jen ty dopady, jen ty dopady... Ilustrační foto: Tesla

Zdroj: Alex Choi@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.