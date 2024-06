Řidič vzácného Porsche za 12 milionů „rozšvihal” prý nepojištěné auto při asi nejzoufalejším pokusu o předjetí všech dob dnes | Petr Miler

Zažili jsme a viděli jsme provádět řidiče výjimečných aut na silnicích už hodně divoké věci, tohle ale byl přešlap tak velký, až z toho zůstává rozum stát. Řidič se naslepo pustil do předjíždění na výjezdu z dvouproudé silnice, ten ale náhle skončil.

Porsche dnes vyrábí svou 911 v generaci s interním označením 992, ještě než ale tato iterace slavné devětsetjedenáctky přišla na trh, vytasili se Němci s jednou pozoruhodnou labutí písní předchozího provedení 991.2. Říkala s GT2 RS a se 700 koňmi výkonu jde o dodnes nejsilnější silniční 911, která kdy vznikla. V podstatě odlehčený model Turbo S se specifickým naladěním, extrémní aerodynamikou a jen zadním pohonem je adekvátně ceněným strojem a v závislosti na provedení a historii konkrétního kusu se prodává i za ceny přesahující hranici 12 milionů Kč. Teď je nejspíš o jeden kousek míň.

Verze GT2 si historicky říká „ovdovovač” pro kombinaci extrémně vysokého výkonu s ostrými nástupy a pouze zadním pohonem, a tak skutečně nepřekvapí, že s ní někdo nabourá. Považujeme se za velmi dobré a zkušené řidiče, z podobných aut ale máme obrovský respekt a nebudeme se vysmívat nikomu, kdo je nezvládne, to se může stát. Ovšem jedna věc je třeba „urvat zadek” na okruhu a jiná spáchat nebetyčnou hloupost, které se dopustil australský řidič na videu níže.

Celý příběh vyštrachali kolegové z Carscoops a my jen žasneme. Řidič tohoto vzácného stroje jel rychle po víceproudé komunikaci a proplétal se mezi pomalejšími kamiony. Proč ne, za jedním z nich si ale z naprosto nepochopitelného důvodu usmyslel, že jej místo zleva předjede zprava, a to výjezdem směřujícím k čerpací stanici. Dobře, to se někdy technicky dá, byť korektní, legální ani inteligentní to není, ale musíte tam vidět a musíte vědět, že je tam pro něco takového dost místa. Ani jedno tady neplatilo.

Řidič se doslova naslepo vydal do velmi krátkého pruhu, který záhy končil. Když na to přišel, byl už vedle kamionu v bodu, ze kterého nebylo návratu. Pokusil se vrátit zpět na silnici, kamion ale uhnul až moc pozdě, a tak do něj vrazil zboku a skončil na trávníku, kde auto „očesal” o zem a zřejmě i některé předměty z ní trčící. Z fotky následků je patrné, že auto je značně poškozené a byť vzhledem k jeho ceně ještě nemusí jít o totální škodu, minimálně mnoho milionů korun by oprava stála určitě. Vůz navíc podle zatím neověřených informací nebyl pojištěný, tak že by pro dotyčného šlo o opravdu drahou zoufalost, asi nejzoufalejší pokusu o předjetí, který jsme kdy viděli. Mrkněte se na to sami níže.

Porsche 911 991 GT2 RS zůstává velmi působivým autem, ovšem jak s ním naložil řidič z videa níže... Foto: Porsche

Zdroje: Carscoops, MD@X,AndreVK3BQ@X

