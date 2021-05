Ronaldovo Bugatti za 204 milionů se v ostré akci na okruhu z kabiny hned tak nevidí před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bugatti

Jen pár extrémně bohatých lidí, kterým je francouzská automobilka nakloněna jako žádným jiným, si mohla koupit jeden z deseti strojů vzpomínající na pokus Bugatti o návrat v 90. letech. Vidět jej takto v akci můžeme poprvé a možná i naposledy.

Bugatti se v posledních letech daří, a to i díky tradičnímu receptu Stephana Winkelmanna na úspěch v těchto sférách. Už v dobách, kdy šéfoval jen Bugatti, poznal nejlepší způsob, jak vytáhnout bohatým lidem z kapes skoro jakékoli peníze. Stačí nabídnout jim auto tvářící se jako něco zcela mimořádného, co ale technicky není zase tak mimořádné, a tedy ani vývojově drahé. Automobilka tak nyní rýžuje neskutečné peníze na několika málo speciálech a jedním z nich je i ten zvaný Centodieci.

Není to novinka, venku bude brzy už skoro dva roky, jeho vývoj ale finišuje teprve teď. Jde o jeden z nejvýjimečnějších vozů, které značka kdy postaví, neboť vznikne jen v 10 exemplářích pro vskutku vážené zákazníky. Jedním z nich je i Cristiano Ronaldo, kterého toto Bugatti mělo podle italského tisku přijít na 8 milionů euro, dnes asi 204 milionů korun.

Šance, že bychom takové auto někdy viděli jinde než na výstavách či fotkách paparazzi pronásledujících lidi jako Ronaldo na každém kroku, se zdála být nulová, ale nakonec se i na nás, obyčejné lidi, usmálo štěstí. Stalo se tak díky Mishovi Charoudinovi, nám už známému ruskému emigrantovi, kterého nyní živí provozování autopůjčovny okruhových aut poblíž Severní smyčky Nürburgringu. Právě tam Bugatti dokončovalo vývoj Centodieci a dalších typů a Mishovi nabídlo možnost kterýkoli z dovezených vozů okusit v jednom ostrém kole.

Dal přednost právě Centodieci a dobře chápeme, proč - vidět takové auto v akci bude opravdu mimořádné. Misha jej nemohl řídit, seděl na sedadle spolujezdce vedle pilota, který z vozu očividně zdaleka nemačkal maximum, přesto je to zevnitř vozu pozoruhodná podívaná - ohromná síla 1600koňového motoru, která za horší adheze protáčí kola i v rychlostech přes 200 km/h, katapultuje posádku na každé rovině mohutně vpřed a na cílové rovince se přes 300 km/h dostane jako nic. Existují i jiná auta, která podobné věci umí, jistě existují i stroje schopné dosáhnou lepšího času na kolo. Ale zvládnout to v komfortu Bugatti Chiron a jeho derivátů? To už bude jiná, však se na to podívejte sami.

Dodejme, že Centodieci je o 20 kg lehčí než Chiron a se zmíněným silnějším, 1600koňovým motorem 8,0 W16 by mělo být jedním z nejrychlejších Bugatti vůbec. Z 0 na 300 zrychlí za 13 sekund a jen omezovač mu zabrání jet rychleji než 380 km/h. Auto vypadá hotové, ale stále není, toto je jen jeden z prototypů. Podle informací samotného Bugatti by ke slavnému fotbalistovi a dalším kupcům měly objednané vozy dorazit až v příštím roce.

Na místě už jsme Centodieci viděli několikrát, teď jej můžeme spatřit i v ostré akci hned na nejnáročnějším okruhu světa. Pravda, mohla by být i ostřejší, ale stěžovat si nebudeme. Foto: Bugatii

Zdroj: Misha Charoudin@Youtube

Petr Miler