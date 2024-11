Rusové nasadili svůj podomácku vyrobený motor V16 do staré Lady, jako Bugatti tak úplně nejede včera | Petr Prokopec

Je to pozoruhodné dílo, všechna čest, jenže zatímco nové Bugatti Tourbillon zvládne zrychlit na čtyřstovku za méně než 25 sekund, Lada prodloužená o 75 cm se dostala na pouhých 60 km/h. A nebylo to během mžiku oka.

Pokud patříte mezi dříve narozené a někdo z vašeho příbuzenstva měl více než příznivý vztah k mechanickým pracím a automobilové technice, možná jste jako děti dostali podomácku vyrobenou motokáru. K jejímu sestavení nebylo zapotřebí nic exotického, v podstatě jste si vystačili jen se čtyřmi kolečky, několika trubkami a motorem ze sekačky. S tím vším se stačilo na pár hodin zavřít v garáži, přičemž po otevření už jen stačilo nainstalovat volant a sedačku. I tu pak bylo možné vyrobit v domácích podmínkách, stačilo sehnat třeba od vodáků sklolaminátová vlákna a trochu pryskyřice.

Je škoda, že tohle kutilství v poslední době z Česka poněkud vymizelo. Třeba na východ od našich hranic se s ním ale stále setkat můžete. Soustavně to dokazuje tým nadšenců, jenž stojí za kanálem Garage54 na Youtube. Ti si před pár týdny řekli, že Bugatti přece nebude jedinou automobilkou, která svým vozům dodává šestnáctiválcové motory. A nezůstali jen u slov, nýbrž přikročili také k činům a podomácku vyrobeným ústrojím osadili letitý žigulík.

Pokud však čekáte, že došlo třeba na propojení čtyř čtyřválců, které kdysi vozy Lady poháněly, jste vedle jak ta jedle. Rusové totiž nakoupili 16 motorových pil a jejich jednoválcové jednotky usadili na jediný nosník. Vzniklo tak vskutku neobvyklé ústrojí, jehož objem nedosahuje ani jednoho litru a jehož nominální výkon by měl činit 72 koní. Ve skutečnosti ale bude třeba počítat s mnohem menším stádem, neboť je zapotřebí počítat s velkými třecími ztrátami.

Rusové navíc s jednotkou měli menší problémy ještě předtím, než ji vůbec usadili do vozu. Nakonec se jim ale povedlo ji rozběhat, byť bylo třeba motorový prostor Lady natáhnout o 75 centimetrů. A přestože jízdní dynamika není zrovna ohromující, neboť na 60 km/h se vůz dostane až za 27 sekund, přičemž v té chvíli má za sebou již čtvrtmíli, přesto je třeba dané kreaci zatleskat. Koneckonců, co by za ni řada lidí dala, kdyby ji mohla třeba na zahradě u babičky otestovat.

Tourbillon je teprve třetím produkčním vozem historie, který disponuje motorem V16, i proto je okolo jeho pohonné jednotky takový povyk. Rusové se 8,3litrovým agregátem nechali inspirovat ke stvoření vlastního šestnáctiválce, šli na to ale docela jinak. Foto: Bugatti

