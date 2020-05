Rusové obuli na auto pneumatiky obrácené naruby a zkusili s nimi jezdit včera | Petr Prokopec

Koupě nového obutí není nikdy levnou záležitostí, a tak některé šetřílky možná už napadlo, že by se jedna pneumatika dala použít hned dvakrát. Blázni z Garage 54 to zkusili a jezdit tak kupodivu lze, přesto to radíme neopakovat.

Pokud patříte mezi dříve narozené, nejspíše víte, že někdejší auta bylo možné velmi snadno opravovat doma, takříkajíc na koleni. Vymlácené tlumiče jste tak snadno dali do pořádku za pomoci tenisáku, který se nainstaloval mezi originální komponenty a karoserii. K otevření dveří často posloužil jen drát místo klíčků, ulomenou řadicí páku někteří tělky kovových tužek.

Za něco takového by vás dnes policie nejspíše na místě zastřelila, ovšem v dobách, kdy většina lidí desetkrát obrátila korunu, než ji nakonec radši vrátila zpět do pokladničky, zkrátka nebylo zbytí. Vlastně i proto, že dostat se do servisu bylo stejně náročné, jako dostat se k samotnému vozu.

Zmiňujeme se o tom Rusku, kde podobné kutilství dál žije. A lidé z Garage 54 jej pro pobavení publika rádi dotahují ad absurdum. Nejnověji se proto rozhodli zjistit, zda je možné pneumatiky používat stejným způsobem jako Viky Cabadaj z filmu Sněženky a machři používal ponožky. Tedy zda je možné plášť po sjetí původního vzorku otočit a jezdit po jeho vnitřní straně, ačkoliv ta nebyla pro dané účely nikdy koncipována.

Jak je patrné z videa, už jen obrácení pneumatik je enormně těžkou prací, na kterou je třeba velké množství lidí. Nakonec jsou ale veškeré snahy korunovány úspěchem, přičemž pláště připomínající ze všeho nejvíce závodní slicky zamíří na letitou Ladu. To je zajímavá volba, neboť jde o vůz s pohonem zadních kol. Na kluzkém povrchu tak kola nemají zrovna špičkovou přilnavost, stejně jako lze mluvit o ztrátě komfortu.

Na suchu se sice situace zlepšuje a „řešení” je to nakonec překvapivě funkční, ovšem i tak bychom zrovna tuto formu úspory peněz nikomu nedoporučovali. Nikoliv jen kvůli možnému postihu ze strany státu, ale zejména s ohledem na bezpečnost. Je totiž jisté, že nutnost jediného silnějšího zabrzdění by vás poslala do nemalých problémů.

Zdroj: Garage 54@Youtube

Petr Prokopec